Einkaufssonntag in Idar-Oberstein: Besucherzuspruch war gut, aber nicht überragend

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Das Wetter hätte kaum besser sein können, der Besuch schon. In allen drei Bereichen des verkaufsoffenen Sonntags – die Fußgängerzonen in Oberstein und Idar sowie die Vollmersbachstraße – war der Betrieb zwar lebhaft, aber keineswegs überragend. So gab es am Obersteiner Marktplatz am Nachmittag durchaus noch freie Stühle an den Restaurants, und auch in und vor den meisten Geschäften fand sich zwar Kundschaft, aber es herrschte keineswegs größeres Gedränge. Auch in Idar, wo es traditionell ruhiger zugeht, war der Betrieb überschaubar. In der Vollmersbachstraße hatten zwar alle Betriebe außer den Discountern geöffnet, aber auch dort waren Parkplätze und Läden nicht voller als an einem normalen Wochentag.