Eine Spur wilder: Ranger aus ganz Europa treffen sich in Idar-Oberstein

120 Nationalpark-Ranger aus Deutschland, Schweden, Tschechien, Österreich und der Schweiz tagen seit Mittwoch in der Nationalparkregion und lernen dabei das jüngste nationale Schutzgebiet in Deutschland, den Nationalpark Hunsrück-Hochwald, näher kennen.

Zur Eröffnungsveranstaltung in der Idar-Obersteiner Göttenbach-Aula am Donnerstagmorgen waren die rheinland-pfälzische Umweltministerin Ulrike Höfken und aus dem Saarland Staatssekretär Roland Krämer aus dem Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz angereist.

Themen der einmal jährlich vom Bundesverband Naturwacht, der Berufsvertretung der Nationalpark-Ranger, organisierten Zusammenkunft waren unter anderem das Konfliktmanagement, die Rückkehr der Großprädatoren Luchs und Wolf, die Herausforderungen des Klimawandels und das Problem Wilderei.

120 Ranger aus ganz Europa tagen in Idar-Oberstein

Während das Tagungsthema „Konfliktmanagement“ im Nationalpark Hunsrück-Hochwald laut NLP-Amtsleiter Harald Egidi kaum eine Rolle spielt, sieht das weltweit anders aus: Jahr für Jahr kommen Ranger bei der Ausübung ihres Jobs – etwa in Afrika oder Südamerika – ums Leben. In Schweden kämpft man, wie in einem Vortrag zu hören war, zunehmend mit Wilderei in den Schutzgebieten.

Im Vorfeld hatte Carsten Wagner, der Vorsitzende der Naturwacht, gegenüber der Deutschen Presseagentur moniert, dass in Deutschland rund 2000 Rangerstellen fehlten. Das trifft auf den Nationalpark Hunsrück-Hochwald so nicht zu, erläuterte Wagner am Rande der Tagung. Dort sind derzeit 28 unbefristete Rangerstellen besetzt. Das Mainzer Umweltministerium spricht von einer gängigen Mindestanforderung von einem Ranger auf 1000 Hektar. Dieser Wert werde im Hunsrück weit übertroffen.

Umweltministerin Ulrike Höfken unterstrich den Wert der Arbeit der Ranger in ihrem Grußwort zur Auftaktveranstaltung. Die Hutträger hätten in den knapp drei Jahren des Bestehens des Nationalparks bereits viel erreicht. So ist die Anzahl der Gäste bei den täglichen Rangertouren in der Sommersaison im zweiten Jahr fast verdoppelt worden.

Foto: Reiner Drumm

Die Ranger seien ganz nah bei den Besuchern, seien Vermittler zwischen Mensch und Natur: „Wir sehen, dass die Menschen wichtiger sind als millionenteure Gebäude“, spielte Höfken auf den Dauervergleich mit dem parallel entstandenen Nationalpark Nordschwarzwald an, wo das Land Baden-Württemberg deutlich mehr Geld investiert, als es Rheinland-Pfalz und das Saarland tun – oder tun können, wie die Verantwortlichen sagen. Neben dem Schutz von Fauna und Flora sei ein Hauptziel des Parks auch, Identität zu stiften und die Heimatverbundenheit zu stärken, deswegen würden die Bürger seit Anbeginn eng in die Entwicklung „ihres“ Nationalparks eingebunden.

NLP-Amtsleiter Dr. Harald Egidi erläuterte Entstehunsgeschichte, Organisation und Zukunft des Nationalparks Husnrück-Hochwald. Bei mehreren von heimischen Rangern geführten Exkursionen gewannen die Gäste auch einen Einblick in den Bereich Regionalentwicklung und Tourismus, der im Nationalpark Hunsrück-Hochwald einen großen Stellenwert hat – das kennt man so in anderen Schutzgebieten nicht.

Bereits am Mittwochabend hatten die Teilnehmer im Anschluss an die ordentliche Mitgliederversammlung der Naturwacht, bei der der Vorsitzende Carsten Wagner (Wiek am Darß/Mecklenburg-Vorpommern) im Amt bestätigt wurde, anhand eines Lichterbildervortrags von Konrad Funk (NLP-Amt Birkenfeld) einen Einblick in die faszinierende Natur des Nationalparks Hunsrück-Hochwald bekommen.

Am Freitag stehen Exkursionen zum keltischen Ringwall bei Otzenhausen, zur Rosselhalde an der Mörschieder Burr und den Moorlandschaften zwischen Erbeskopf und Börfink auf dem Programm. Und abends durfte natürlich der typische Idar-Obersteiner Spießbraten nicht fehlen.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt