Eine Klasse für sich: Schleiferberuf bekommt wieder Glanz

Über viele Jahre sah es für den Beruf des Edelsteinschleifers richtig finster aus: In der Region, in der sich wohl weltweit die größte Kompetenz im Umgang mit den seltenen und wertvollen Mineralien versammelt findet, schien sich niemand mehr dafür zu interessieren, die Zahl der Auszubildenden ging gegen Null – doch das ändert sich gerade rasant.

Sie verkörpern ein Stück Hoffnung der Branche: die einzigen Auszubildenden im Edelsteinhandwerk in Deutschland. Foto: Jörg Staiber

Eine Konsequenz aus der zurückliegenden Nachwuchsmisere: Wer früher speziell Edelsteingraveure, Edelstein-, Achat- und Glattschleifer werden wollte, ging nun in die zusammengefasste Ausbildung zum neuen "edelsteinverarbeitenden Handwerker".

Doch in den vergangenen Jahren hat hinsichtlich der Attraktivität des Schleiferberufes eine Trendwende eingesetzt – und das trotz einer verschärften Konkurrenz fast aller Branchen um den Nachwuchs. In Idar-Oberstein, wo deutschlandweit der einzige Berufsschulunterricht für Edelsteinschleifer gegeben wird, waren über lange Zeit zwei Azubis jährlich der Durchschnitt. Doch derzeit sind es bereits wieder in allen drei Lehrjahren insgesamt 17. Der Berufsschulunterricht findet in zwei Klassen statt, eine für die Grundstufe und eine für das zweite und dritte Ausbildungsjahr. Und ganz aktuell gibt es jetzt erstmalig auch wieder eine überbetriebliche praktische Ausbildung: Angeleitet von Schleifermeister Jürgen Christmann wird einmal im Monat einen Schultag lang praktisch unterrichtet.

„Ich will hier aus den Leuten das Beste herausholen, sie mit anspruchsvollen Aufgaben konfrontieren, ihnen ein Gefühl für den Stein vermitteln“, nennt Christmann seine Ziele. „Wir sind nur mit den fähigsten Leuten auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Einfache Capuchons schleifen kann man anderswo billiger. Unsere heimische Branche steht für den hoch qualifizierten Facharbeiter, der aus einem Stein das Beste macht.“ Viele Jahre habe es das Handwerk versäumt, sich um Nachwuchs zu kümmern. Gerade viele kleine Betrieben hatten kein besonderes Interesse daran gezeigt, und umgekehrt habe die Branche auch viele Jahre zu schlecht gezahlt, um wirklich interessant für junge Leute zu sein. „Da hat sich sowohl bei den Ausbildungsvergütungen als auch bei den Löhnen einiges getan. Als guter Schleifer verdient man heute auch gutes Geld.“

Vor allem die großen und mittleren Spitzenbetriebe sind es, die ausbilden. Anders als in der Fachrichtung für Edelstein und Schmuck der Universität Trier, die im Nachbargebäude untergebracht ist und die sich durch eine sehr internationale Studentenschaft auszeichnet, sind es bei den Auszubildenden fast durchweg Einheimische, die das Edelsteinhandwerk erlernen. Und die dabei oft eine lange Tradition fortsetzen.

„Schon mein Vater und mein Großvater waren Schleifer“, verrät etwa Joshua Gray im Gespräch mit unserer Zeitung. Er lernt bei der traditionsreichen Firma Karl Faller in Kirschweiler. Für Michael Hartmann, der wie einige andere Azubis bei der Firma Stephan in Frauenberg den Schleiferberuf lernt, ist es die zweite Ausbildung. „Ich wollte auch etwas Handwerkliches machen und nicht nur mit Computer und Maschinen arbeiten“, beschreibt er, was den Beruf für ihn so attraktiv macht. Auch wenn der moderne Schleifer in der Regel ohne CAD-Kenntnisse kaum auskommen wird, so ist doch der noch vorhandene sinnliche Bezug zum Material und zur Arbeit für viele ein Motiv, Schleifer zu werden.

Möglich gemacht hat den praktischen Ausbildungstag eine Spende des Fördervereins des edelsteinverarbeitenden Handwerks. Der Unterricht findet in den Räumen statt, in denen früher die Anwärter auf den Meister unterrichtet wurden. Und auch in dieser Hinsicht keimt die vorsichtige Hoffnung auf eine Trendwende. „Wir haben jetzt fünf Interessenten zusammen, aus denen wir eine Meisterklasse bilden können“, freut sich Studiendirektor Jens Hallmann, zuständig für die Landesfachklasse für Gold- und Silberschmiede und die edelsteinverarbeitenden Berufe. „Das ist angesichts der immer noch vorhandenen Größe der Branche nicht viel, aber es ist ein Anfang.“

