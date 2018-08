Eine irrwitzige Busfahrt nach Venedig

Da steht einer auf der Bühne und raunzt sein Pu-blikum an, gefälligst nur zu klatschen, wenn er ein Zeichen gibt. Funktioniert natürlich nicht, immer wieder johlt der Saal, bisweilen gibt es ekstatische Ausbrüche, die selbst den Kabarettstar zum Lachen bringen: Jochen Malmsheimer genoss den Ausflug in die Provinz.

Die Ausstattung spartanisch, die Wirkung infernalisch: Jochen Malmsheimer mit Buch im Stadttheater

Foto: Hosser

Gut 400 Zuschauer waren ins Idar-Obersteiner Stadttheater gekommen, um den aus dem Fernsehen („Die Anstalt“, „Nuhr im Ersten“) bekannten Sprachakrobaten aus Essen live zu erleben. Sie dürften es nicht bereut haben.

Malmsheimers Sätze sind das genaue Gegenteil von dem, was wir Zeitungsleute propagieren: Sie sind lange, umständlich, mit vielen Einschüben versehen, kompliziert verwoben – und er verwendet gern Fremdwörter, meist leicht entstellt und von der Bedeutung voll daneben –, aber das ist Programm. Kaum ein anderer deutscher Bühnenschaffender kann so kunstvoll mit Sprache umgehen, der 56-Jährige erinnert in vielen Passagen an sein großes Vorbild Hanns Dieter Hüsch. Der sagte einst: „Auch die Heiterkeit und die Leichtigkeit gehören zur Philosophie.“ Besser kann man ein Programm von Jochen Malmsheimer kaum beschreiben.

Wie Hüsch kann sich Malmsheimer an kleinsten Alltagsbeobachtungen festbeißen. An der Konservenbüchse zum Beispiel. Eine tolle Erfindung. So lange sie zu ist. Danach interessiert sich kein Mensch mehr dafür. Malmsheimer hat recherchiert, dass der Dosenöffner erst 1855, also geschlagene 45 Jahre nach der Büchse, erfunden wurde: „Und was haben die Menschen die ganzen Jahre gemacht? Vor den Dosen gesessen?“

So geht es den ganzen Abend, der sich thematisch um eine fiktive Busreise mit der Gattin nach Venedig entwickelt. Am Anfang stehen Phobien und Beobachtungen der Mitreisenden im Mittelpunkt („Ich fühle mich noch nicht beige genug für eine Busreise“), am Ende, wenn der genervte Reisehasser in wilde Tagträume fällt, tauchen Captain Flint und Long John Silver (die aus der „Schatzinsel“), Lederstrumpf, Robin Hood, Käpt'n Ahab, Marco Polo und nicht nur Winnetou, sondern auch Winne One und Winne Three im Reisebus auf: „Eine Winn-Winn-Situation.“

Bei allem Spaß – und Malmsheimer lacht gern und laut – der Kabarettist wird auch immer wieder ernst, wettert gegen AfD und Pegida, macht sich für eine bessere Bildung stark. Am Ende eines schier atemlosen Redeschwalls bittet er sein Publikum, zu Hause „die „Kiste und die Piepse“ (das Smartphone) einmal auszulassen und ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Und so sind all die Romanfiguren aus der Kindheit nicht von ungefähr im Programm aufgetaucht: Diese Helden können uns retten, wenn wir ihnen wieder mehr Zeit widmen, ist Malsheimer überzeugt: „Lektüre ist weder ein undichtes Schott an Bord eines Schiffes noch die Aufforderung, an einer Pforte zu lutschen.“

Schade, dass das Stadttheater nicht voll besetzt war, Malmsheimers Programm mit dem surrealen Titel „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ hätte es verdient gehabt. Der veranstaltende Kulturverein Die Schnecke war mit dem Besuch aber angesichts der vielen Konkurrenzveranstaltungen dieser Tage voll zufrieden.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt