Einbruchsserie in der VG Birkenfeld:Täter fliehen mit Tresor aus Ferienpark

Eine Serie an Einbrüchen in der VG Birkenfeld beschert der Kripo derzeit viel Ermittlungsarbeit bei der Suche nach den Tätern. Insgesamt wurden ihr fünf Vorfälle gemeldet.

Bereits in der Nacht auf Freitag gelangten Unbekannte durch Aufhebeln der Zugangstür in das Sportheim des SV Gimbweiler und entwendeten dort einen Beamer. Die Schadenshöhe wird auf einen unteren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Einbrecher drangen zudem in der Nacht zum Montag gegen 1 Uhr in den Verwaltungstrakt des Ferienparks in Oberhambach ein. Die Täter brachen dort einen kleineren Tresor auf und nahmen einen größeren Tresor bei ihrer Flucht mit. Zum Abtransport dürften sie ein Fahrzeug verwendet haben, vermutet die Polizei. Die Täter erbeuteten Bargeld und Briefmarken, wobei die Höhe des Diebesguts auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt wird. Die Höhe des Schadens wird ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag geschätzt.

In der Nacht zum Dientag gab es dann gleich drei Tatorte. Es handelte sich in allen Fällen um Kitas – und zwar die in Brücken, Abentheuer und im Birkenfelder Wagnersweg. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Kripo davon aus, dass diese drei Einbrüche von denselben Tätern verübt wurden. Sie hatten es auf Bargeld und Laptops abgesehen und brachen in den Einrichtungen Fenster und Türen auf. Die Gesamtschadenshöhe wird auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftaten. Hinweise, insbesondere auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Umfeld der jeweiligen Tatorte, nimmt die Kripo Idar-Oberstein, Tel. 06781/568.670, oder die Polizei Birkenfeld, Tel. 06782/9910, entgegen.