Einbruch in Einfamilienhaus: Unbekannte erbeuten in Dienstweiler Schmuck und Münzen

Dienstweiler

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße „Zum Schäferborn“ in Dienstweiler, als sie von einem Kurzurlaub zurückkehrten. Wie die Kripo Idar-Oberstein mitteilt, waren bisher unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 31. Mai, 11 Uhr, und Sonntag, 3. Juni, 14.30 Uhr, durch ein Fenster in das Gebäude eingedrungen. Im Inneren durchsuchten sie Schubladen, Schränke und sonstige Behältnisse nach Wertsachen.