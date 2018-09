Was lange währt, wird richtig gut – mit diesem abgewandelten Sinnspruch kann man das Baumholderer Regionalmuseum Goldener Engel passend umschreiben. Gestern wurde das Kulturzentrum, das an der Stelle des früheren Hotels gleichen Namens entstanden ist und neben dem Regionalmuseum künftig auch die Tourist-Info und die Stadtbibliothek beherbergt, feierlich eröffnet. Am Stadtfestwochenende können Besucher am Samstag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr schon mal einen Blick auf die sehenswerte Sammlung werfen.

Bei der Eröffnung begrüßte Stadtbürgermeister Günther Jung alle Gäste per Handschlag an der Tür – darunter eine Delegation aus der amerikanischen Partnerstadt Delaware. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz sprach von ...

Lesezeit für diesen Artikel (611 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.