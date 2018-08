Ein Wiederhören mit vertrauten Bekannten: Götz Alsmann im Stadttheater

Seit 35 Jahren steht der Mann mit der berühmten Haartolle schon auf der Bühne, am Samstag zum ersten Mal in Idar-Oberstein: Götz Alsmann versäumte es nicht, auf diesen bemerkenswerten Umstand bei seinem neuen Programm „In Rom“, das er im fast ausverkauften Stadttheater vorstellte, gleich mehrfach hinzuweisen.

Foto: Hosser

Die Show und das dazugehörige Album haben ein fest umrissenes Konzept, nämlich die deutsche Rezeption italienischen Liedguts vorzugsweise der 1950er- und 60er-Jahre, die wiederum auf eine ebenso enge wie widersprüchliche und inzwischen mehr als 2000 Jahre währende Beziehung der beiden Länder und Kulturen verweist und durchaus ein ganz spezielles Kapitel darin bildet. Denn gerade in der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders, als italienische Arbeitskräfte zu Hunderttausenden über die Alpen kamen, war umgekehrt für Deutsche Italien (wieder mal) das Land der Träume, und sie bevölkerten im Zuge der auf die „Fresswelle“ folgenden Reisewelle in Millionenstärke die Strände der Apenninen-Halbinsel.

Im Notfall wird selbst übersetzt

Dutzendfach wurden italienische Schlager ins Deutsche übertragen, stürmten hier die Hitparaden und wurden Bestandteil deutschen Kulturgutes. Alsmann greift in seinem durchweg deutschsprachigen Programm diese Canzones mit „klassischen deutschen Texten“ auf und schreibt in einigen Fällen, in denen es noch keine Übersetzung gab, selbst eine. Und so hatte das in der Mehrzahl ältere Publikum auch jede Menge Gelegenheit, ein Wiederhören mit vertrauten Bekannten zu erleben wie „Quando quando quando“, „Ciao, ciao Bambina“, „Azurro“, „Marina“ (als Instrumentalversion), „Volare“ (eingedeutscht: „Ich fliege“) oder „Carina“. Als letzte Zugabe präsentierte Alsmann das Lied, das die deutsche Italien-Sehnsucht wohl am deutlichsten auf den Punkt bringt: die „Caprifischer“ – das allerdings keine italienische Vorlage hat.

Alsmanns Interpretationen, bei denen er sich als glänzender und fein phrasierender Pianist präsentiert, sind eigenständige musikalische Leckerbissen, mal sanft und mal kräftiger swingend im Stile einer Ball- oder Caféhauscombo gespielt. Dazu passend hatten er und seine hervorragende Band mit Ingo Senst (Kontrabass), Multiinstrumentalist Altfrid M. Sicking (Vi-brafon, Trompete, Altsaxofon), Rudi Marhold (Schlagzeug) sowie Markus Paßlick an diversen Perkussionsinstrumenten sich stilsicher in schwarz-violett gestreifte Sakkos geworfen. Unterstützt wurde die Atmosphäre durch eine dezente, aber stimmungsvolle Lichtregie.

Moderation brillant durchinszeniert

Was das Besondere an dem Abend und den Unterschied zu anderen Shows ausmacht, ist die brillant durchinszenierte Moderation Alsmanns, bei der der Entertainer gern und immer wieder mit selbstironischem Gestus „He, schaut mal, wie toll ich bin“ vorgeht. Man merkt, Alsmann hat sich intensiv mit der Musik auseinandergesetzt, er erzählt witzig und oftmals im beinahe schon akrobatischen Stakkato über deren Entstehung, Hintergründe, Komponisten und Interpreten. Dabei nimmt die Produktion des Albums „In Rom“ besonderen Raum ein, das in einem von Ennio Morricone unter einer Kathedrale erbauten Studio in Rom aufgenommen wurde. Den Filmkomponisten würdigt Alsmann im wiederkehrenden Spiel des Call und Response mit dem Publikum, das auf den bekannten Eingangstakt „Dubidubiduh“ aus „The Good, the Bad and the Ugly“ (deutscher Verleihtitel: „Zwei glorreiche Halunken“) sich gesanglich stetig steigernd mit „Wah-wah-waah“ antwortet. Am Ende werden Alsmann und seine Band verdientermaßen mit stehend dargebrachtem Applaus verabschiedet, die Besucher bedanken sich für einen ebenso musikalisch hervorragenden wie unterhaltsamen und geistreichen Abend.

Von unserem Reporter Jörg Staiber