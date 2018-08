Ein magischer Ort der Besinnung: Das Nationalpark-Denkmal ist eingeweiht

Es ist ein magischer Ort: Eine Wildblumenwiese in Steinwurfweite von Börfink, direkt am Waldrand und an der Wandertraumschleife "Ochsenbruch". Unter alten Fichten steht eine Bank am Brandweiher, auf der sich Wanderer ausruhen können. Das Wildwasser im Börfinker Graben gurgelt und plätschert.

Der Weiher ist ein Paradies für Amphibien, Kröten und Frösche. Die Ruhe ist greifbar (wenn auch nicht an diesem Pfingstsonntag), auch weil hier keinerlei Handyempfang ist. Seit Pfingsten hat dieser Ort eine zusätzliche Attraktion – und eine Bedeutung weit über das alte Köhlerdorf hinaus. Hier, im geografischen Zentrum des Nationalparks Hunsrück-Hochwald wurde im Rahmen des ersten Trauntalfests das offizielle Nationalpark-Denkmal im Beisein der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken eingeweiht.

Geschaffen hat es der in Sensweiler gebürtige und in Düsseldorf lebende Künstler Gerd Edinger in einjähriger Bauzeit aus mehr als 70 Tonnen Taunusquarzit aus dem Hunsrück. Edinger, der bereits mehrere Stein-Zeichen in der Nationalpark-Region geschaffen hat – bei Allenbach, Kempfeld und Langweiler – ist ein Anhänger der US-amerikanischen Land Art und ein Schüler von Joseph Beuys. Und so sieht er die steinerne Landmarke mit einem solarbetriebenen Wasserspiel als „große soziale Plastik“. Ebenso den Nationalpark, für den das Denkmal nun „ein Baustein“ sei. Texte etwa zum Thema Nachhaltigkeit und zur „Buche – die Mutter des Waldes“ vervollständigen das Denkmal, das für Edinger eine „komprimierte Symbolik“ darstellt: Man findet das Thema Wasser, den Wald und die für den Hunsrück-Hochwald typischen Rosselhalden. Das Denkmal ist zudem nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, was je nach Sonnenstand interessante Licht- und Schattenspiele auslöst.

Landrat Matthias Schneider, der die Idee zu einem Nationalparkdenkmal schon vor der Einweihung des Schutzgebiets vor drei Jahren hatte, und diese nun mithilfe des Heimatkundevereins in die Tat umsetzte, dankte Edinger für dessen Kreativität: „Ich wünsche mir, dass möglichst viele Menschen hierherkommen, es sich anschauen und die Ruhe und die Natur genießen.“ Schneider sprach von der Klammerfunktion, die der Nationalpark mehr und mehr für den Landkreis und die ganze Region bilde.

So war die Denkmaleinweihung auch sehr gut besucht, die vorbereiteten Parkplätze am Rande des Nationalparks reichten kaum aus. Börfinks Ortsbürgermeister Martin Döscher musste schon vor der Veranstaltung Wildwürstchen nachholen. Alleine fast 100 Nationalparkfreunde waren auf vier geführten Sternwanderungen zu Fuß zum Brandweiher gekommen. Und auch das Wetter spielte mit: Der Regen begann erst nach Ende der – doch recht langen – Reden. Unter anderem hatte Prof. Klaus Helling, Dekan am Umwelt-Campus Birkenfeld, wo das Trauntalfest am Freitag mit einem Tag der erneuerbaren Energien begonnen hatte, alle 17 (!) Punkte der Nachhaltigkeitsagenda 2030 der Vereinten Nationen verlesen und deren Bezug zum Nationalpark und zur Region erläutert. Das war sehr interessant, aber auch sehr lang – vor allem angesichts der dunklen Wolken, die sich über den Dollbergen ballten.

Ulrike Höfken sprach von einem „magischen Ort im Zentrum unseres Nationalparks“. Sie dankte dem Heimatkundeverein („einem der ältesten Geschichtsvereine Deutschlands“) für sein Engagement und Gerd Edinger für seine Arbeit, er habe einen wundervollen Ort zum Nachdenken, zum Innehalten, zum Besinnen geschaffen. Auch der Arbeitsgemeinschaft Trauntal dankte sie: „Zehn Ortsgemeinden wollen sich hier gegenseitig stärken“ – das habe Vorbildcharakter für das ganze Land. Nicht zufällig wird die AG Trauntal den Festwagen des Nationalparklandkreises beim Rheinland-Pfalz-Tag am Sonntag, 3. Juni, in Worms bestücken.

Roland Krämer, Staatssekretär im saarländischen Umweltministerium, sprach vom Nachhaltigkeitsgedanken und dass der Nationalpark nicht nur nach außen, sondern auch nach innen wirke: „Wir haben hier etwas Einzigartiges in der Welt.“

