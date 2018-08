Ehrenamtskarte: Kooperation ist besiegelt

Aus unserem Archiv

Baumholder

Die ständige Vertreterin des Chefs der Staatskanzlei, Ministerialdirektorin Inge Degen, hat in Baumholder mit Stadtbürgermeister Günther Jung die Kooperationsvereinbarung für die Einführung der landesweiten Ehrenamtskarte unterschrieben. Baumholder ist die 118. Kommune, die sich an dem Projekt beteiligt. „Für die Landesregierung hat das ehrenamtliche Engagement eine unschätzbare Bedeutung. Ohne diesen freiwilligen Einsatz der Bürger würde unser soziales, kulturelles, aber auch unser politisches Zusammenleben nicht so gut funktionieren“, sagte Inge Degen. Bereits im September 2015 hatte die SPD-Fraktion einen Antrag auf Einführung der Ehrenamtskarte gestellt.