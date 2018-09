Eher lobende Worte: CDU-Fraktion im Mainzer Landtag scheint ihren Frieden mit dem Nationalpark gemacht zu haben

Die CDU in Mainz hat offenbar ihren Frieden mit dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald gemacht. Nachdem sie vor der Landtagswahl im März 2016 noch mächtig Stimmung gegen das Vorzeigeprojekt der rot-grünen Landesregierung gemacht hatte, sieht zumindest Christian Baldauf, der Chef der Landtagsfraktion, inzwischen keinen Grund mehr, es grundsätzlich infrage zu stellen. „Es läuft inzwischen sehr gut und hilft der Region“, urteilte der Pfälzer am Donnerstag bei seinem Besuch im Kreis Birkenfeld eher wohlwollend.

Die Pläne für den Bikepark auf dem Idarkopf ließ sich Christian Baldauf (Mitte) gestern am Fuß des dortigen Aussichtsturms zeigen.

Foto: Reiner Drumm

„Das hätten wir gern“ – nach diesem Prinzip habe Rot-Grün auch dieses Projekt aus der Taufe gehoben, „das für uns damals nicht vordringlich war“. Zudem sei anfangs kein richtiges Konzept zu erkennen gewesen. Das habe sich vor allem dank des kommunalen Engagements inzwischen geändert. „Wir werden es weiter sehr aufmerksam beobachten“, kündigte Baldauf an.

„Der Hunsrück bekommt dadurch mehr und mehr ein Gesicht“, berichteten Landrat Matthias Schneider und Oberbürgermeister Frank Frühauf dem Gast aus Mainz. Die Zusammenarbeit funktioniere immer besser: Obwohl der vorher eröffnete Nationalpark Schwarzwald finanziell und personell deutlich besser ausgestattet sei, „sind sie noch nicht so weit wie wir“, betonte Schneider. Was beweise, „dass Geld allein nicht alles ist“. Ein vorrangiges Ziel für die nächsten Jahre ist ein barrierefreier ÖPNV. Bisher fahren die entsprechenden Busse aber nur in Idar-Oberstein. Nach den Vorstellungen des OB sollten solche Busse aber auch Schleifen im Nationalpark ziehen und Besucher zu bestimmten Anlaufstellen bringen.

Der große Wurf soll im Jahr 2022 gelingen: Bis dahin müssen alle Busse von Gesetzes wegen barrierefrei sein. Dann werden zudem Stadt und Kreis ihre Linien erstmals gemeinsam ausschreiben. „Das wird ein großer Paukenschlag“, kündigte der Landrat an. Die angestrebten Verbesserungen für die Erschließung des Nationalparks durch den ÖPNV seien allerdings nicht ganz billig, deutete er an.

Beeindruckt zeigte sich Baldauf von dem geplanten Bikepark auf dem Idarkopf. „Das kann eine Erfolgsgeschichte werden.“ Ihm imponiert auch das privatwirtschaftliche Engagement bei diesem Vorhaben, für das nach Einschätzung des Landrats möglicherweise schon im Herbst Baurecht erreicht werden könnte. „Wir sind auf einem guten Weg“, zeigte er sich zuversichtlich. Die naturschutzrechtlichen Fragen ließen sich lösen.

Auch die Hunsrückspange war natürlich ein Thema: Wenn es nach der CDU gehe, sollen die notwendigen Mittel für den Bau der Ortsumgehung Rhaunen im Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden, betonte der Fraktionschef. Man sollte das bestehende Baurecht nutzen, um dieses für die gesamte Region wichtige Vorhaben jetzt zügig umzusetzen.

Sein Besuch, mit dem er ein dem OB und dem Landrat gegebenes Versprechen einlöste, endete am inzwischen vorzeigewürdigen Idar-Obersteiner Bahnhof. Eine Aussage dazu, ob er bei der nächsten Landtagswahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen will und ob er überhaupt Ambitionen hat, ließ sich Baldauf gestern erwartungsgemäß nicht entlocken.

Von Kurt Knaudt