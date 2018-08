Edelsteinmarkt lässt zwei Tage lang den Schleiferplatz glitzern

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Am Wochenende geht der Idarer Edelsteinmarkt 2018 in seine zweite Runde, zum ersten mal in diesem Jahr an zwei Tagen, am Samstag und am Sonntag. An rund 30 Ständen werden Edelsteine, Schmuck und Mineralien angeboten, und natürlich kommt auch das leibliche Wohl mit Idar-Obersteiner Spezialitäten vom Grill, original thailändischem Essen sowie Wein und Winzersekt am Weinstand des Veranstalters Idee Idar nicht zu kurz. Hinzu kommt ein reichhaltiges Angebot der am Schleiferplatz ansässigen Gastronomie. Die kleinen Gäste können im Kinderschürffeld nach Edelsteinen suchen.