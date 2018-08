Edelsteinmarkt geht in Runde sieben

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Bereits in die siebte Runde geht am morgigen Samstag, 9. Juni, der Idarer Edelsteinmarkt. Viermal im Jahr gibt es dieses spezielle Angebot – in diesem Jahr am 9. Juni, am Wochenende 7. und 8. Juli (dann sogar zwei Tage), am 11. August sowie am Wochenende 8./9. September – und stets kommen 1000 bis 1500 Besucher. Damit hat sich der Markt des Vereins „Idee Idar“ zu einer regelrechten Marke und einem Frequenzbringer für die Idarer Innenstadt entwickelt. Und neben dem Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt in Oberstein und der Aktion „Offene Werkstätten“ zu einem weiteren wichtigen Mosaikstein bei der Regionalvermarktung von heimischen Schmuck- und Edelsteinprodukten.