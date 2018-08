"EdelSteinLand" stellt sein neues Magazin vor

Unter der Federführung von Karina Wagner, Leiterin des Tourismusbüros in Herrstein, entstand als Nachfolgepublikation für das Magazin der Naheland-Touristik aus dem Jahr 2014 das 36 Hochglanzseiten starke „echtedel“. Gestaltet wurde es von der Werbeagentur Soonteam Corporate Culture in Münchwald. Vorgestellt wurde das Magazin im Rahmen einer kleinen Feier auf Schloss Oberstein, wo auch neben dem Industriedenkmal Bengel die meisten Fotos für das in einer Auflage von 20.000 Exemplaren gedruckte Werbeheft entstanden sind. Herausgeber ist „EdelSteinLand“, das neue gemeinsame Label der Tourist-Informationen von Idar-Oberstein und Herrstein.

Gemeinsam stellten Oberbürgermeister Frank Frühauf (von links), Edelsteinkönigin Anna-Lena Märker, Touristikerin Karina Wagner, René Nolte von der ausführenden Werbeagentur, der Erste Beigeordnete Edwin Steuer und Landrat Matthias Schneider das neue Magazin „echtedel“ vor.

Foto: Jörg Staiber

Im Mittelpunkt des Magazins steht das Schmuck- und Edelsteinhandwerk und hier allen voran die rund zwei Dutzend Gestalter, Schleifer und Goldschmiede, die seit vier Jahren in einer gemeinsamen Aktion am Wochenende vor Ostern ihre Werkstätten für interessierte Besucher öffnen und damit ein markantes Signal der Außendarstellung als Schmuckregion setzen. Neben ausgesuchten Werken dieser und einiger weiterer Schmuck- und Edelsteinkünstler stellen die Aktivisten der offenen Werkstätten auch jeweils in einigen Sätzen ihre Arbeitsweise und Philosophie vor. Weitere Schwerpunkte sind die Sehenswürdigkeiten der Region wie der Steinkaulenberg, das Kupferbergwerk Fischbach, das Edelstein- und das Mineralienmuseum oder das Industriedenkmal Bengel. Für die eindrucksvollen und oft originellen Fotos sorgte der Mannheimer Fotodesigner Timo Volz.

Bei der von Rouven Voigt kompetent und souverän moderierten Vorstellung des Magazins, von Sängerin und Schmuckdesignerin Sonja Gottlieb musikalisch stimmungsvoll umrahmt, unterstrichen Landrat Matthias Schneider, Oberbürgermeister Frank Frühauf und Edwin Steuer, der als Erster Beigeordneter den Herrsteiner Verbandsgemeinbürgermeister Uwe Weber vertrat, die Bedeutung der Schmuck- und Edelsteinbranche für die touristische Vermarktung der Region. Bei den verschiedensten Gelegenheiten wie etwa der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin, so erklärte Schneider, habe er feststellen können, welchen außerordentlichen Bekanntheitsgrad Idar-Oberstein als Edelsteinmetropole besitze. Wichtig sei ein solches Magazin auch für das „Marketing nach innen“, also für das Selbstverständnis der Region. Auch OB Frühauf betonte, dass in Schmuck und Edelsteinen noch weitaus größere als die bisher genutzten Potenziale schlummerten. Steuer verwies darauf, dass heutzutage insbesondere dem edlen und gleichzeitig bezahlbaren Unikatschmuck besondere Bedeutung zukomme.

Von unserem Reporter

Jörg Staiber