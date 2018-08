Edelsteinklinik soll noch bekannter werden

„Wer bremst, verliert“ steht in großen Buchstaben an einer Wand im Fitnessraum. Und diesen Wahlspruch scheint sich Dr. Niko Frey zu Herzen zu nehmen. Der 36-Jährige ist seit November 2017 kaufmännischer Direktor der Edelsteinklinik in Bruchweiler, einer Fachklinik für Kinder und Jugendliche in der Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz.

Dr. Niko Frey hat Charles Hall im November 2017 als Kaufmännischer Direktor abgelöst.

Foto: Edelsteinklinik

Frey löst Charles Hall ab, der im Jahr 2010 gemeinsam mit Dr. Edith Waldeck die Klinikleitung übernommen hatte. Waldeck und Frey – das ist ein gutes Gespann.

Spaß und enormes Engagement

Bei einem Rundgang durch die Klinik sind Freys Spaß an der Arbeit und sein enormes Engagement zu spüren – und ja, eine Prise Stolz ist auch dabei. Stolz auf die Einrichtung insgesamt, aber besonders auf das neue Mutter-Kind-Haus, das erst im vergangenen Frühsommer offiziell eröffnet worden ist. Dort gibt es zwölf Appartements für Kinder, die in Begleitung ihrer Mütter, Väter oder einer anderen Bezugsperson mehrere Wochen an einer Reha teilnehmen. Insgesamt ist Platz für 18 Patienten, dazu gibt es Therapieräume, Spielezimmer, einen Aufenthaltsraum und einen Spielplatz. 4,7 Millionen Euro hat die Deutsche Rentenversicherung (DRV) für das neue Gebäude ausgegeben.

Aber zu diesem Zeitpunkt war Niko Frey noch im rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium in Mainz tätig, wo er als Referent für die unternehmerischen Beteiligungen des Ministeriums wie Forschungsinstitute, Staatstheater, Orchester oder Universitätsmedizin zuständig war. „Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich aus diesem Elfenbeinturm heraus wollte“, sagt Frey. Ihn reize die Arbeit mit Menschen, der direkte Kontakt mit ihnen. Deshalb gefällt ihm auch eine weitere Lebensweisheit – sie ziert eine Wand im Morgenbesprechungszimmer – so gut: „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen.“ Eine Mitarbeiterin hat den Schriftzug in ihrer Freizeit erstellt.

Ein großer Vorteil Freys ist es, dass er aus der Region stammt. Er wurde im Mai 1981 in Simmern geboren und war eigentlich nie weg. Der jüngste von drei Söhnen einer Familie mit einem kleinen Familienbetrieb hat zwar einige Zeit außerhalb des Hunsrücks verbracht, doch nach wie vor stellt Simmern den Mittelpunkt seines Lebens dar. Dort wohnt er mit seiner Frau, einer Lehrerin, und den beiden Töchtern im Alter von drei Jahren und acht Monaten.

Auch in Dublin studiert

Nach einem BWL-Studium zum Diplom-Kaufmann an der Universität Trier und dem Trinity College in Dublin hat Frey seine Doktorarbeit über „Betriebswirtschaftliche Kunstbewertung“ an den Universitäten in Trier und Saarbrücken geschrieben. Danach war er mehrere Jahre in Ministerien in Hessen und Rheinland-Pfalz tätig.

Doch nun gilt seine ganze berufliche Aufmerksamkeit der Edelsteinklinik. Ganz wichtig ist ihm die weitere Vernetzung in der Region. „Die Edelsteinklinik ist zwar bundesweit, jedoch in der Region noch wenig bekannt.“ Das soll sich ändern. „Als großer öffentlicher Arbeitgeber mit der Möglichkeit, Familie und Beruf gut zu vereinbaren, wollen wir in der Region noch mehr auf uns aufmerksam machen. Wir haben in manchen Berufsgruppen – etwa bei Erziehern, Ergotherapeuten oder Ärzten – einen nachhaltigen Bedarf“, fügt Frey hinzu.

Zweites Nahziel ist die optimale Integration der neuen Kind-Mutter-Appartements. Die DRV habe viel Geld investiert, damit die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Angehörigen in die Edelsteinklinik kommen können. Frey erklärt: „Die Änderungen durch das sogenannte Flexirentengesetz stellen die medizinische Notwendigkeit einer Begleitung durch Mutter oder Vater in den Mittelpunkt.“ Das bedeutet, dass die Bewilligung einer Begleitperson durch die Rentenversicherung oder die Krankenkasse nicht mehr vom Alter des Kindes abhängig ist, sondern davon, ob die Begleitung für den Erfolg der Rehamaßnahme des Kindes wichtig ist. „Wir arbeiten deshalb aktuell mit Hochdruck daran, die Schulungs-,Therapie- und Beratungsangebote für die Mütter und Väter noch weiter auszubauen.“ Man merkt schnell: Der neue kaufmännische Direktor der Edelsteinklinik drückt das Gaspedal voll durch.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch