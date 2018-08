Dunkelheit als Zeichen gegen den Klimawandel

Die Lampen gehen aus, dafür ziehen junge Fackelträger auf: Die Szene auf dem abgedunkelten Kirchplatz hat etwas von Martinszug oder nächtlicher Protestaktion.

Protest. das Wort passt zweifellos für diese Art von Veranstaltung, an der sich die Kreisstadt und federführend die Verbandsgemeinde Birkenfeld zum zweiten Mal beteiligt: An der Earth Hour, einer weltweiten Aktion, die 2007 in Australien begann und sich längst zu einer globalen Kampagne entwickelt hat, die vor den Folgen des Klimawandels warnt. In diesem Jahr wurde an bedrohte Arten erinnert, deren Lebensraum durch die Klimaveränderung auf Sicht gefährdet ist.

Immer mehr Länder – in diesem Jahr 187 – und 7000 Städte nehmen an dieser „Stunde für die Erde“ teil. Die VG engagiert sich seit Langem in Sachen Umwelt. Bürgermeister Bernhard Alscher kritisierte in seiner Begrüßung, dass bei der GroKo in Berlin Klimaschutz „in die zweite Reihe gestellt“ worden sei. Er zählte auf, was seit der Earth-Hour-Aktion vor einem Jahr in der VG passiert ist: Der Masterplan „100 Prozent Klimaschutz“ ist in der Umsetzung, die VG von der Deutschen Energieagentur als Energieeffizienz-Kommune zertifiziert worden, in Gimbweiler ist ein Nahewärmenetz geplant, Meckenbach könnte stromautark werden, sich also unabhängig von anderen selbst mit Energie versorgen. Bessere Fahrradinfrastruktur, neues Bürgerauto, E-Dienstauto – es ist vieles auf dem Weg oder schon verwirklicht. „Über die gemeinsame Arbeit in solch großen und übergreifenden Themen wie Nationalpark, Tourismus und Klimaschutz wächst unsere Region zusammen“, ist Alscher überzeugt.

Das hat wesentlich mit Klimaschutzmanager Viktor Klein zu tun, auf den Alscher große Stücke hält. Klein hatte auch zu dieser zweiten Earth Hour in Birkenfeld die Vorarbeit geleistet und moderierte. Noch am Donnerstag fiel Schnee, es war klirrend kalt, und Klein dachte: „Oh Gott, das klappt im Leben nicht.“ Er irrte sich: Am Samstag kam zum ersten Mal seit Längerem die Sonne raus. Am Nachmittag füllte sich der Kirchplatz, als die Kinder der Grundschule Birkenfeld auftraten und später zusammen mit der Jugendwehr eine Weltkugel durch die Straßen rollten, die Kinder des Kindergartens Hoppstädten-Weiersbach tanzten, die Trommelgruppe Sikudhani aus Oberhambach und Tone Factory, eine Rockband aus Idar-Oberstein, auftraten. Um die Bühne herum gruppierten sich eine Reihe von Ständen, von der Tourist-Info Birkenfelder Land über die Caritas, die über ihren Stromspar-Check informierte, den Klimaschutzstand, an dem man sich E-Bikes ausleihen und auf einem Energiefahrrad radeln konnte. Grundschule, VG-Verwaltung und eine Reihe anderer Institutionen hatten Stände aufgebaut, darunter auch Streetworkerin Jeanette Geßner: Sie verkaufte zusammen mit Birkenfelder Jugendlichen aus ihrem Streetwork-Alltag Hot Dogs. Der Erlös wird fürs Musikfestival verwendet, das für 30. Juni geplant ist.

Später, als es dunkel und kälter wurde, standen die meisten der noch verbliebenen Zuschauer um die mobilen Öfen herum, die überall auf dem Kirchplatz aufgestellt worden waren. Geschätzt 100 waren noch auf dem Kirchplatz, als es langsam dunkel wurde, dann füllte er sich wieder, als Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr mit den Fackeln vor die Bühne kamen. Ein OIE-Vertreter drückte den Schalter, und auf dem Kirchplatz und einigen angeschlossenen Straßen gingen die Lampen aus. Ein bewegender Moment.

Von unserem Mitarbeiter

Karl-Heinz Dahmer