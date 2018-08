Dramatische Szenen in Kronweiler: Vier Nachbarn werden bei Wohnhausbrand zu Lebensrettern

Wohl nur dem beherzten Eingreifen von vier Nachbarn ist es zu verdanken, dass am Dienstagabend ein Wohnhausbrand in Kronweiler nicht zu einer Katastrophe führte. Das betonen Ortsbürgermeister Harald Benzel und der Erste Beigeordnete Jochen Bier nach den Geschehnissen im Naheort, der einen Großeinsatz mit rund 100 Feuerwehrleuten zur Folge hatte.

„Man kann wirklich sagen, dass Ralf Ackermann, Dieter Wahl, Bernd Kämmerling und Hans Forster eine kleine Heldentat vollbracht haben“, berichtet Benzel.

Bei der Rettungsleitstelle in Bad Kreuznach war gegen 18.40 Uhr die Meldung eingegangen, dass es im Gebäude in der Kronweilerer Hauptstraße brennen würde. Als nach der Alarmierung die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kronweiler und Sonnenberg-Winnenberg vor dem Zweifamilienhaus vorfuhren, „gab es schon eine sehr starke Rauchentwicklung. Bereits kurz darauf hat das Feuer durchgezündet, und das Gebäude stand in Vollbrand“, berichtet Lars Benzel, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Birkenfeld.

Die beiden Bewohner, die sich im Haus aufgehalten hatten, befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits draußen in Sicherheit. Ein älterer Mann und seine erwachsene Tochter mussten aber vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, da bei ihnen Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestanden habe, berichtet die Polizei.

Was sich in den Minuten zuvor abgespielt hatte, „ist jedoch wohl weder der Polizei noch der Feuerwehr, die im Übrigen danach bei den Löscharbeiten einen erstklassigen Job gemacht hat, bewusst gewesen“, sagt Ortschef Harald Benzel. Nach seiner Aussage, die der Beigeordnete Jochen Bier als Augenzeuge bestätigt, war es den aufmerksamen Nachbarn aufgefallen, dass es aus dem Haus in der Hauptstraße 52 qualmte.

Das Quartett ließ alles stehen und liegen und eilte sofort dorthin, wo es den Nachbarn zunächst gelang, den älteren Mann, der im Erdgeschoss wohnte, aus der Haustür ins Freie zu ziehen. Im Obergeschoss hatte sich derweil die Tochter mit ihrem Hund auf den Balkon geflüchtet. Denn der Weg durchs Treppenhaus war ihr durch den dichten Rauch versperrt. Die Nachbarn schafften schnell eine Leiter herbei und stellten sie an. Ackermann kletterte hoch und brachte sowohl die Frau als auch den Hund vom Balkon heil nach unten.

„Ich habe selbst gesehen, wie nur wenige Momente nach dieser Rettungskation ein gewaltiger Rauchschwall in Richtung Balkon schoss. Wenn die Frau da noch gestanden hätte, weiß ich nicht, ob sie das überlebt hätte“, sagt Bier.

Nach ihrem Eintreffen übernahmen dann die Spezialisten der Feuerwehr das Kommando. Weil sich das offene Feuer über alle zwei Etagen bis in den Dachstuhl zog, beorderte Wehrleiter Benzel zusätzliches Personal zur Einsatzstelle. Insgesamt sorgten rund 100 Feuerwehrwehrleute aus den Ausrückebereichen 2 und 3 der Verbandsgemeinde, die Birkenfelder Stützpunktfeuerwehr und aus Baumholder sowie Reichenbach dafür, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Löscharbeiten, die sich wegen der Bauweise des Dachstuhls als schwierig erwiesen, haben laut Benzel bis circa 23 Uhr angedauert.

Über den aktuellen Gesundheitszustand der beiden ins Krankenhaus eingelieferten Bewohner habe man keine weiteren Kenntnisse, hieß es am Mittwoch seitens der Birkenfelder Polizei auf Anfrage unserer Zeitung.

Auch die Frage nach der Brandursache blieb gestern offen. Die Ermittlungen dazu hat die zuständige Kriminalpolizei Idar-Oberstein übernommen, die am Mittwoch zusammen mit Sachverständigen die Einsatzstelle in Kronweiler inspizierte. Den am Gebäude entstandenen Schaden bezifferte eine Sprecherin der Birkenfelder Polizeiinspektion auf circa 125 000 Euro.

„Das Haus ist aber nicht mehr bewohnbar. Die Familien haben also ihr Dach über dem Kopf verloren“, sagt Ortschef Benzel. Die Ehefrau des Vaters und der Mann der Tochter hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus aufgehalten und die Nacht bei Verwandten in Siesbach verbracht, berichtet er im NZ-Gespräch. Benzel kündigt zudem an, dass die Gemeinde eine Soforthilfe für die vier Betroffenen organisieren will und eventuell eine Spendenaktion für sie plant.