Dorfwettbewerb: Jury aus Trier begutachtet Kronweiler

Aus unserem Archiv

Kronweiler

Am Ende des zweistündigen Besuchs der Jury aus Trier hatte der Kreisbeigeordnete Klaus Beck, der den Rundgang am Mittwochnachmittag begleitete, sowohl ein dickes Lob als auch eine Prognose parat: „Ihr habt unseren Kreis sehr würdig vertreten und habt gute Chancen, weiterzukommen“, sagte er zu den Gemeindevertretern und Bürgern in Kronweiler. Sie hatten zuvor den 337-Einwohner-Ort und die wichtigsten Projekte, die man dort in naher Zukunft anpacken will, der Kommission des Gebietsentscheids beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vorgestellt. Kronweiler tritt dort als Kreissieger in der Sonderklasse gegen zwei weitere Konkurrenten an: Waldweiler im Kreis Trier-Saarburg und Dudeldorf im Kreis Bitburg-Prüm.