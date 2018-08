Dorfgemeinschaftshaus: Arbeiten könnten im Mai beginnen

Aus unserem Archiv

Niederhambach

Wenn alles nach Plan geht, beginnen die Arbeiten am neuen Dorfgemeinschaftshaus Mitte Mai. Am 12. März wurden die ersten Ausschreibungen vergeben, informierte Ortsbürgermeister Peter Schwarzbach in einer Ortsgemeinderatssitzung vor einigen Tagen. Jetzt hängt alles davon ab, welche Angebote eingehen. Läuft es gut, dann werden in der nächsten OG-Sitzung am 19. April die ersten Aufträge erteilt.