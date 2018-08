Dorfentwicklung: Glockenberg-Neugestaltung wird teurer als gedacht

Ob der Glockenberg in Kronweiler im Jahr 2019 seine bisherige Gestalt verändern wird und dann seine Umgestaltung beginnt, ist auch nach einer Einwohnerversammlung am Mittwochabend offen. Denn die Finanzierung des wichtigsten Projekts, das sich die inzwischen vom Land anerkannte Schwerpunktgemeinde für Dorferneuerung vorgenommen hat, wirft nach wie vor Fragen auf.

Das Gelände des Glockenbergs in Kronweiler mit seinem namensgebenden Turm und dem Kriegerdenkmal präsentiert sich schon seit Jahren in einem nicht besonders einladenden Zustand. Hinter der geplanten Neugestaltung steht wegen der Kosten aber nach wie vor ein Fragezeichen. Foto: Axel Munsteiner

„Die Maßnahme an sich ist notwendig. Wir müssen uns nun aber im Rat noch mal zusammensetzen und uns die einzelnen Positionen anschauen, wo gegebenenfalls Abstriche und Einsparungen möglich sind und was wir vielleicht auch in Eigenleistung machen können“, lautete das Fazit von Ortsbürgermeister Harald Benzel vor rund 25 Zuhörern im Gemeindehaus.

Zuvor hatte dort Julia Kaiser vom beauftragten Kaiserslauterner Fachbüro Stadtgespräch die Entwurfsplanung und die Kostenschätzung für das Vorhaben vorgestellt. Auf dem Plateau hoch über dem Dorf stehen seit 1925 das Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten und der namensgebende Glockenturm. Beide Bauwerke sind sanierungsbedürftig, die Glocke muss zudem bisher noch per Hand geläutet werden und soll elektrifiziert werden.

Aussichtspunkt ist zugewachsen

Im Prinzip bietet sich vom Felssporn aus auch ein schöner Ausblick auf das Dorf, den Schwollbach, die Nahe mit der markanten Eisenbahnbrücke und die bewaldete Umgebung. „Nur leider sieht man nichts, weil alles zugewachsen ist“, beschrieb Kaiser den Status quo.

Also müssten Freischneidearbeiten vorgenommen werden, bevor am geplanten Aussichtspunkt eine Holzterrasse installiert und darauf Bänke und Tische aufgebaut werden können. Ein an vielen Stellen schadhafter Jägerzaun umgibt das Areal. Er müsste zwecks Absturzsicherung erneuert werden. Die zwischen zwei Häusern durch einen engen Schluff zum Glockenberg führende Treppe soll zumindest instand gesetzt werden. Zur vorgesehenen „Schönheitsoperation“ zählt zudem, dass das Gelände abends in ein besseres Licht gesetzt und dort vier Bodenstrahler sowie drei Leuchtstäbe installiert werden.

Die Wurzelstöcke auf der Wiese sollen entfernt und diese eingeebnet werden. Schließlich gehört auch die Aufstellung von drei Tafeln, die auf dem Glockenberg selbst, an dessen Zugang in der Nähe des Gemeinschaftshauses und in der Ortsmitte Informationen über Kronweiler liefern.

Auch wenn Kaiser und ihr Büro einige frühere Ideen wie einen offenen Bücherschrank oder die Aufstellung von relativ teuren Relaxliegen bereits herausgenommen haben, würde die Neugestaltung des Glockenbergs nach der aktuellen Berechnung 132.000 Euro kosten. Da das Land Schwerpunktgemeinden bevorzugt fördert, besteht zwar Aussicht auf eine maximale Zuschussquote von 65 Prozent, als Eigenanteil müsste die Gemeinde aber 46.000 Euro stemmen, wobei sich dieser Betrag durch Arbeiten, die sich zum Beispiel bei freiwilligen Einsätzen selbst erledigen lassen, auf etwa 40.000 Euro reduzieren würde, erklärte Kaiser.

„Das liegt aber immer noch deutlich über dem Budget, das wir uns vorgenommen haben und das wir uns leisten können“, sagte Bernd Seibel, der Gemeinderatsmitglied ist und später im NZ-Gespräch konkretisierte, dass der Eigenanteil der Gemeinde 25.000 Euro nicht übersteigen sollte. Aus seiner Sicht könne die vorgelegte Entwurfsplanung nur eine „Diskussionsgrundlage“ sein. Er fragte Julia Kaiser zudem, ob auch eine Verteilung in mehrere Bauabschnitte denkbar sei, was die Planerin aus Kaiserslautern bejahte.

Allerdings spielt auch der Zeitfaktor eine Rolle. Bis zum 1. August muss nämlich der Förderantrag fertig und auch abgegeben sein. Denn nur dann besteht Aussicht, dass im nächsten Frühjahr die Zuschussbewilligung des Landes vorliegt und man die Arbeiten 2019 in Angriff nehmen kann. Der Rat muss sich also zügig über die weitere Vorgehensweise einig werden. Auch wenn allen bewusst sei, dass die finanzielle Lage der chronisch verschuldeten Gemeinde Kronweiler „sehr schwierig ist, kann das aus meiner Sicht aber auch nicht bedeuten, dass wir gar nichts mehr investieren und auf alles verzichten. Das wäre der falsche Weg. Wir haben auch eine Verpflichtung, Dinge, die wie das Kriegerdenkmal und der Glockenturm früher in unserem Dorf geschaffen wurden, auch zu erhalten“, machte Ortschef Benzel seinen Standpunkt deutlich.

„Ich verstehe natürlich, dass die Gemeinde für die Umsetzung des Projekts viel Geld in die Hand nehmen muss, bin aber auch sicher, dass sich eine Lösung finden lässt, sagte Kaiser und betonte, dass Kronweiler die „Chance auch nutzen sollte“, die sich mit dem für acht Jahre gültigen Status als anerkannte Schwerpunktgemeinde und der vom Land bevorzugten finanziellen Behandlung bei Dorfentwicklungsprojekten ergibt.

Zuschüsse für private Haussanierer

Diese Aussage gelte übrigens auch für Privatpersonen. Denn eine Besonderheit des von Mainz aufgelegten Förderprogramms ist es, dass es Bürgern zunächst eine kostenlose Fachberatung bietet und sie später auch Zuschüsse erhalten können, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, in einem Ort ein altes Haus, etwa ab Baujahr 1950, regionaltypisch sanieren zu lassen. Wer zum Beispiel ein Dach oder Fenster erneuern will, kann eine Förderung von bis zu 30 Prozent der Investitionssumme erhalten. Der maximale Zuschussbetrag bei einem solchen Projekt ist aber bei 20 400 Euro gedeckelt.

Von unserem Redakteur Axel Munsteiner