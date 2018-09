Dieter Heinz' Zeit als Karnevalschef der BKG ist nun vorbei

Kontinuität – das ist ein großes Kennzeichen der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG). Seit der Reaktivierung 1985, also vor 33 Jahren, sind Dieter Heinz, Frank Meschenmoser und Bernd Mai bereits im Vorstand, Dieter Heinz ist gar seit fast genau 30 Jahren Vorsitzender. Da kommt das, was am Freitag im Hotel „Zum Stern“ passieren wird, fast schon einem Erdbeben gleich.

Bei seinen Auftritten in der Bütte schlüpfte Dieter Heinz in viele Kostüme. 2008 machte er zum Beispiel in einer Prunksitzung als Dienstmann seine Späße. Die Paraderolle des scheidenden BKG-Vorsitzenden ist aber die des Nachtwächters, der bissig das Stadtgeschehen kommentiert.

Foto: Bernd Mai

Wenn um 20 Uhr die Jahreshauptversammlung der BKG beginnt, eröffnet Dieter Heinz diese zum letzten Mal. Er legt das Amt des Vorsitzenden in jüngere Hände, und auch Frank Meschenmoser wird nicht länger stellvertretender Vorsitzender sein.

Seine Abschiedsrede hat Heinz, der am 18. April 1988 das Amt als BKG-Chef übernahm und außerdem seit dem Neubeginn des Vereins dem im Elferrat angehört, schon seit Tagen fertig. Dafür hat er in seinem Ordner gestöbert. Hat sich all' die Reden, die er gehalten hat, noch einmal angeschaut. Und er hat sich erinnert.

Besonders gern denkt er dabei an seinen allerersten Auftritt in der Bütt. Damals hieß das Motto „Baumholder Fastnacht – Aus dem Dornröschenschlaf erwacht“. Und Heinz kam als Märchenerzähler auf die Bühne. Ein Märchen handelte vom armen Müllerssohn. Gemeint war der stadtbekannte Winfried Müller, der als Brezelverkäufer in Baumholder angefangen und es dann zu viel Geld gebracht hatte. Bei der zweiten Prunksitzung am Sonntagabend gab es dann die Überraschung, an die Heinz heute noch gern zurückdenkt: „Müller, genannt Jack Boy, ist mit seinem Korb einmarschiert und hat Brezeln verteilt.“ Das machte er im realen Leben zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr, aber für die Fastnacht hatte Jack Boy die alten Utensilien wieder herausgekramt.

Ansonsten denkt Heinz gern an die vielen Büttenreden zurück. Und auch an seine Auftritte als Lokalkanone. Seit 1992 nimmt er das Stadtgeschehen auf die Schippe, mal lustig, mal kritisch, aber immer lokal. Das ganze Jahr über, so erzählt er, macht er sich Notizen. „Der Ordner liegt immer bereit“, erzählt er. Es gab Jahre, das gesteht er ein, da habe er erst nach Silvester mit dem Schreiben angefangen: „In der Weihnachtszeit steht einem eben nicht der Kopf nach Fastnacht.“ Da sei es manchmal eng geworden. Aber mit dem Alter wurde Heinz disziplinierter: „In den vergangenen Jahren habe ich doch früher angefangen.“

Eine Anekdote fällt ihm da auch noch ein. Aus einer seiner Auftritte als Lokalkanone – als Nachtwächter – ist die Idee entstanden, auch in Baumholder Nachtwächterführungen anzubieten. Diese macht er bis heute.

„Jede Fastnacht war ein Ereignis“, sagt er zusammenfassend. Damit sei auch nicht Schluss, weiter bleibe er dem Verein erhalten, weiter werde er über das Stadtgeschehen berichten. Aber der Vorsitz, den soll nun Dirk Kaps machen. „Ich hatte mir vorgenommen, mit 70 Jahren kürzerzutreten.“ Jetzt ist er 70 – und er tritt kürzer. Er sieht es locker. Schließlich hat er das beim VfR Baumholder auch schon hinter sich; wo er lange Zeit stellvertretender Vorsitzender war. Wenn er aber etwas nachdenkt, dann gesteht er: „Mir wird schon etwas fehlen, die BKG war und ist ein wichtiger Baustein in meinem Leben.“