Dieseldiebe und viele Bußgelder

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

In der Zeit zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Dienstag, 16.10 Uhr, haben Diebe im Bereich der Langenfelder Straße im Industriegebiet Am Kreuz in Idar-Oberstein einen Lastwagen aufgebrochen und diverse Gegenstände wie Navigationsgeräte, Kühlschrank, Radiogerät und Fernsehgerät entwendet. Das meldet die Polizei.