Die Ware kann gleich mitgenommen werden

Zweimal im Jahr verwandelt sich eine ganze Region in ein riesiges Messegelände. Namhafte Unternehmen präsentieren auf den Idar-Obersteiner Einkaufstagen Edelsteine, Mineralien und Schmuck. Die Einkaufstage teilen sich in eine Frühjahr/Sommer- und Herbst-/Winter-Edition auf. Christian Schwinn, Organisator der Veranstaltung, berichtet nicht ohne Stolz: „Im Jahr 2018 führen wir die Einkaufstage nun bereits zum 19. Mal durch. Alle bisherigen Teilnehmer sind überaus zufrieden mit der positiven Resonanz, dem Werbeeffekt für die Branche und den generierten Umsätzen.“

Eine breite Auswahl zeichnet die Idar-Obersteiner Mineralien-, Schmuck- und Edelsteinbranche aus. Am Wochenende reisen wieder zahlreiche Kunden aus ganz Deutschland zu den 19. Idar-Obersteiner Einkaufstagen an.

Foto: Siegfried Giede GmbH

Schwinn erläutert das Konzept, bei dem die Erlebnisqualität einen besonderen Schwerpunkt einnimmt: „Jedes Unternehmen zeigt und verkauft an diesem Wochenende nicht nur Produkte. Es gewährt auch in den eigenen Geschäftsräumen interessante Einblicke hinter die Kulissen der Schmuckbranche. Die Firmen nutzen die Einkaufstage auch dazu, ihre Bindung zu den Kunden zu intensivieren. Denn der Heimvorteil, die Besucher in den eigenen Räumen zu empfangen, erlaubt intensive Gespräche in lockerer Atmosphäre.“

Schwinn sagt auch: „Die teilnehmenden Unternehmen bilden mittlerweile eine starke Gemeinschaft und präsentieren so einen umfassenden Erlebniseinkauf zu den Themen Edelsteine, Mineralien und Schmuck.“ Ein weiterer Vorteil ist: Die von den Kunden ausgesuchte Ware kann direkt mitgenommen werden. „Das partnerschaftliche Denken und Handeln zeigt, dass in der Schmuck- und Edelsteinbranche in Zeiten enormen Konkurrenzdrucks positive Impulse möglich sind“, sagt Schwinn. Denn eines sei klar: Branche, Stadt und Region partizipieren am Erfolg der Idar-Obersteiner Einkaufstage. Ausgebuchte Hotels und Pensionen, gut ausgelastete Gastronomie und Andrang bei den Sehenswürdigkeiten sind positive Randerscheinungen des Events.

Schwinn verspricht: „Egal ob Trendsetter, Klassiker oder Kreativer – jeder Kunde wird bei der unglaublichen Vielfalt des gesamten Angebotes auf seine Kosten kommen und die Reise in die Schmuck- und Edelsteinmetropole Idar-Oberstein als Highlight im Hinblick auf das bevorstehende Geschäft betrachten. Da kann man uns beim Wort nehmen.“

Mehr Infos und eine Liste der teilnehmenden Betriebe gibt es im Internet: www.idar-obersteiner-einkaufstage.de