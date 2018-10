"Die Vögel": Vera Müllers banger Blick gen Himmel

Es war einer dieser Tage im November, die ohnehin schon eine seltsame Atmosphäre ausstrahlen: Nebel, Kälte, die in die Knochen kriecht … Und eben jenen Novembertag 1979 hatten meine Freundin Anabel und ich für ein besonderes Erlebnis ausgewählt: In Anabels Elternhaus gab es einen Videorekorder (für damalige Verhältnisse absoluter Luxus und noch gänzlich unbekannt).

Und auf einer Kassette hatten Anabels Eltern „Die Vögel“ aufgenommen. Der 1963 erstmals gezeigte Spielfilm von Alfred Hitchcock gilt als Klassiker des Horrorfilms – was mir damals allerdings nicht bewusst war. Auf alle Fälle fanden wir uns mächtig cool und sehr erwachsen, als wir mit zarten 13 Jahren so auf dem Sofa lümmelten, ein paar Nappos und Raider (das heute Twix heißt) vor uns. Von unserem gemütlichen Filmnachmittag wussten unsere Erziehungsberechtigten übrigens nichts. Und es fing alles so harmlos an der Küste um Bodega Bay an: Melanie wird von einer Möwe angegriffen und ist schockiert – das ließ mich kalt. Spannender fand ich die sich andeutende Liebesgeschichte mit Anwalt Mitch. Und dann kommen sie, die Vögel und ihre Attacken aus dem Nichts. Mit der Tierwelt ist etwas nicht in Ordnung, und zwar so ganz und gar nicht. Sie werden bedrohlich, zu Zombies am Himmel, nichts hält sie ab. Melanie entdeckt dieses große Loch im Dach. Die im Zimmer sitzenden Vögel greifen sie an. Melanie wird von Mitch gerettet und entgeht nur knapp dem Tod ….

Da blieb mir das Raider im Hals stecken, mein Puls raste. Bis zum Finale, in dem es bekanntlich keine logische Erklärung für die Vögel-Apokalypse gibt, bleibt das so. Ein Stilelement, das den Horror verstärkt: Der Film kommt fast ohne Musik aus, dafür gibt es reichlich Vogelgezwitscher. Die 500 Meter vom Haus meiner Freundin bis zu meinem Elternhaus wurden nach dem „Filmgenuss“ übrigens zum Albtraum: Mein Blick ging starr in den Himmel. Ich war überzeugt: Gleich stürzen sich Vögel auf mich. Und das blieb auch noch ein paar Tage so. Damit war klar, dass das mit mir und den Horrorfilmen keine Liebesbeziehung würde.

Ein schwacher, erfolgloser Versuch, das zu ändern, folgte 1980 mit „The Fog – Nebel des Grauens“ von John Carpenter. Seitdem steht fest: Ich bin halt mehr der „Jenseits von Afrika“- und „Dirty Dancing“-Typ.