"Die Flut": Vier Stunden Rock im Bürgerhaus

Knalliger, aber tragischerweise auch treffender hätte der Titel des Konzerts nicht sein können. Am Samstag, 4. August, wird im Bürgerhaus Vollmersbach zum Benefizkonzert „Die Flut“ eingeladen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, los geht es um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro, über Spenden freuen sich die Veranstalter vom noch jungen Verein Kultur in Vollmersbach.

Die Controllers sind zu Gast und wollen dem Rock-Publikum in Vollmersbach einheizen.

Die Einnahmen sollen den Hochwassergeschädigten zugutekommen. Die Initiatoren blicken zurück: „Als die Region Ende Mai von entsetzlichen Unwettern heimgesucht wurde, beschloss der Vorstand, ein Benefiz-Rockkonzert zugunsten der Flutopfer im Landkreis Birkenfeld zu veranstalten. Der Bürgermeister der VG Herrstein, Uwe Weber, musste nicht lange überlegen und übernahm sofort die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung.“ Sie sei noch immer in den Köpfen – diese schreckliche Woche Ende Mai – in Fischbach, Herrstein, Niederwörresbach und anderen betroffenen Orten. Der materielle und ideelle Schaden sei bekanntlich immens, und sicherlich lasse sich nicht alles wiederherstellen.

Es sei daher ein Anliegen des Vereins, den betroffenen Menschen zu helfen. Im Vorfeld wurden bereits zahlreiche Sponsoren gefunden, die das Benefizkonzert unterstützen. 15.000 Flyer wurden gedruckt. Der Verein hofft auch am Konzertabend auf eine große Spendenbereitschaft der Besucher. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung fließt auf das Spendenkonto des Landkreises Birkenfeld.

Die Veranstaltung soll in der gut gemeinten Flut der Benefizkonzerte nicht untergehen: Mehr als vier Stunden Livemusik teilen sich zwei regional bekannte und beliebte Bandformationen und verzichten dabei auf jegliche Gage.

Mit dabei ist die Formation Skol, die seit mehr als 15 Jahren ihr Publikum mit dem Originalsound der 70er-Jahre-Hardrockszene begeistert. Mit Songs von Deep Purple, Uriah Heep, Black Sabbath, Pink Floyd, Jethro Tull etc. treffen die sechs Musiker auf authentische Weise den Musikgeschmack dieser legendären Zeit. Seit 2017 verwöhnt die Band mit Jens und Simon ihr Publikum mit zwei stimmgewaltigen Leadsängern, die das Bürgerhaus-Publikum erobern wollen.

Die zweite Gastband sind die Controllers. Mehr als sechs Jahre ist es her, dass Baumi and The Smokecontrollers zum letzten Mal das Café Eckstein in Idar gerockt haben. Im März kehrten sie zurück in die Szenekneipe von Bernd Ruppenthal: Dort stellte die Rockband aus Idar-Oberstein ihr erstes eigenes Album vor, das im vergangenen Jahr eingespielt wurde. Der Bandname wurde nach einer kreativen Pause angepasst: Mathias Huber, Maurizio Poli, Jens Baumgart, Ludger Probson und Erik Schweiss sind ab sofort nur noch die Controllers. Und die wollen jetzt wieder durchstarten. Schon im vergangenen Jahr waren die Controllers bei nur einigen wenigen herausragenden Veranstaltungen aufgetreten, beim Rock im Daal etwa oder beim „Kama“-Revival in Oberstein. Damals schon waren vornehmlich eigene Songs gespielt worden. Und das kam gut an. So soll es auch 2018 weitergehen: unter anderem beim Benefizkonzert in Vollmersbach.

Ein Hinweis der Veranstalter: Die Besucher des Konzerts sollen auch die Parkmöglichkeiten in den Nebenstraßen nutzen, damit ein Chaos in der Hauptstraße verhindert wird.

Von unserer Redakteurin Vera Müller