Deutsche Edelsteinkönigin sammelt auf dem Rheinland-Pfalz-Tag Spenden für Hochwassergeschädigte

Die Deutsche Edelsteinkönigin Anna-Lena Märker hat die Edelstein- und Nationalparkregion beim Empfang auf dem diesjährigen Rheinland-Pfalz-Tag vertreten und dabei Spenden für die Flutopfer gesammelt.

Die Deutsche Edelsteinkönigin Anna-Lena I. ​(2. von links) traf beim Rheinland-Pfalz-Tag in Worms neben zahlreichen gekrönten Kolleginnen auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (Mitte) und sammelte Spenden für die Hochwassergeschädigten daheim.

Foto: Deutsche Edelsteinstraße



Im Kulturzentrum „Das Wormser“ begrüßte Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Majestät und weitere Gäste. Anna-Lena Märker nutzte die Gelegenheit, um fleißig Spenden für die vom Unwetter betroffenen Menschen in den Verbandsgemeinden Herrstein und Rhaunen zu sammeln. „Auf dem Empfang habe ich mich sehr über die Spendenbereitschaft der anwesenden Gäste gefreut. Somit können wir einen weiteren Beitrag leisten, um die Flutopfer an der Deutschen Edelsteinstraße zu unterstützen“, so Anna-Lena Märker. „Weitere Spenden werde ich auch zuhause gern entgegennehmen.“

In ihrer Ansprache hatte Ministerpräsidentin Dreyer von ihrem Besuch in Herrstein berichtet und erneut schnelle Hilfe für die Region versprochen. Aufgrund des Hochwassers, von dem auch die Verbandsgemeindeverwaltung Herrstein betroffen ist, hatte die Tourist-Information EdelSteinLand in Herrstein die Teilnahme am Festumzug in Worms ebenso abgesagt wie der Landkreis. Dort hätte sie gemeinsam mit dem Förderverein Deutsche Edelsteinstraße, der Deutschen Edelsteinkönigin und dem Kupferbergwerk Fischbach die Edelsteinregion präsentieren sollen. Der nächste Rheinland-Pfalz-Tag wird 2019 in Annweiler veranstaltet. Auf dem dortigen Festumzug wird man die Region wieder wie gewohnt vertreten.