Der Sodalith küsst einen Riesling aus Weiler

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach/Birkenfeld

Zum 20. Mal wird in Kooperation der Marketingvereine Weinland Nahe und Deutsche Edelsteinstraße der Edelschliff in besonderer Aufmachung mit angehängtem Schmuckstein präsentiert. Diesmal ist es ein 2017er Weilerer Herrenzehntel aus dem Weingut Edelberg von Peter und Michael Ebert vom Gonratherhof in Weiler bei Monzingen. Gepaart wird er mit einem blau schimmernden Sodalith an edler Silberaufhängung.