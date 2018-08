Der Nachwuchs wird bei Effgen bestens gefördert

Auch in diesem Jahr hat die Agentur für Arbeit Bad Kreuznach die bundesweite Woche der Ausbildung genutzt, um vorbildliche Ausbildungsbetriebe in der Region zu würdigen. Ein Zertifikat zeichnet hervorragendes Engagement in der Ausbildung aus. Im Landkreis Birkenfeld erhielt die Günter Effgen GmbH in Herrstein diese offizielle Auszeichnung für Nachwuchsförderung.

Sie freuen sich über die Verleihung des Zertifikats (von rechts): Azubi Max Rohr, Ausbildungsleiter Stephan Dreher, der stellvertretende Leiter der Agentur für Arbeit, Bertram Schuster, Azubi Mehrdad Ahadi, Geschäftsführer Ralph Effgen und Kathrin Kaufmann von der Arbeitsagentur.

Foto: Agentur für Arbeit

Sehr viele regionale Unternehmen leisten hervorragende Nachwuchsarbeit. Die Idee hinter der Verleihung des Zertifikates ist es, langjähriges und besonderes Engagement anzuerkennen. Gleichzeitig verbindet die Agentur für Arbeit damit auch die Absicht, gute Beispiele zu zeigen. Der stellvertretende Agenturleiter Bertram Schuster betont: „Fast alle wissen, wie wichtig Ausbildung ist, und tun ihr Bestes dafür. Manchmal braucht es aber einfach einen weiteren Impuls.“

Sehr gutes Vorbild im Sinne der Förderung

Den besten Beleg dafür, dass die Günter Effgen GmbH im Sinne der Nachwuchsförderung seit Jahren alles richtig macht, liefert Geschäftsführer Ralph Effgen selbst: „Wir finden eigentlich noch immer genug Auszubildende.“ Bei einem Rundgang im Betrieb fällt auf: Dort arbeiten überwiegend junge Menschen in verschiedenen qualifizierten Tätigkeiten. Und noch eines spürt man: Eine gute Atmosphäre ist regelrecht zu greifen. Die Mitarbeiter machen einen hoch motivierten und zugleich entspannten und zufriedenen Eindruck. Von heute auf morgen wird man zu einem derart attraktiven Arbeitgeber wohl nicht. So gibt es bei Effgen schon seit Jahrzehnten einen Fahrdienst (Shuttleservice), der rund 80 Mitarbeiter zum Arbeitsplatz und wieder nach Hause bringt. 13 Kleinbusse fahren täglich verschiedene Routen ab. In der vom öffentlichen Nahverkehr nicht gerade begünstigten Region ist die Mobilität ein großes Thema. Gerade Jugendliche haben besondere Schwierigkeiten, zum Ausbildungsplatz zu gelangen. Durch diesen Service haben die Effgen-Mitarbeiter eine Sorge weniger.

Dazu kommt ein von der Firma finanziertes Fahrsicherheitstraining mit 18 Jahren. Nach der Ausbildung bestehen gute Entwicklungschancen. „Vom Blaukittel zum Weißkittel“ wird durch die Förderung von Weiterbildungen zum Meister oder Techniker möglich. Das gilt gleichermaßen für männliche und weibliche Beschäftigte. Bereits vor 30 Jahren wurde die erste weibliche Zerspanungsmechanikerin ausgebildet. Sie ist auch heute noch im Unternehmen.

Ralph Effgen sind die Förderung und die Unterstützung der Jugend insgesamt ein Anliegen. So sponsert die Günter Effgen GmbH Vereine – beispielsweise durch die Finanzierung von Sportausstattungen – oder finanziert regionale Veranstaltungen. Der enge Kontakt zu Schulen ist ebenfalls seit vielen Jahren gängige Praxis.

Am Tag der Ausbildung, einem Tag der offenen Tür, präsentiert sich das Unternehmen allen Interessierten – vor dem Hintergrund der Fertigung hochpräziser Diamant- und Bornitridwerkzeuge gleichermaßen spannend, aber auch nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Schließlich kann man dort neueste Innovationen der Fertigungstechnik vorfinden. Es hat sich in der Region und darüber hinaus herumgesprochen, dass es sich bei Effgen gut arbeiten lässt. So ist etwa ein Viertel aller Kollegen miteinander verwandt. Man empfiehlt den eigenen Arbeitgeber also innerhalb der Familie – ein schöneres Kompliment kann man der Geschäftsführung wohl nicht machen.

Alles in allem waren Firmengründer Günter Effgen und sein Sohn Ralph ihrer Zeit voraus. Heutige Innovationen haben sie bereits gestern umgesetzt und rechtzeitig intensiv ausgebildet. Bertram Schuster von der Arbeitsagentur ist sicher, dass die so frühzeitig eingeführten Leistungen für Mitarbeiter nun ihre volle Wirkung entfalten und in der Summe zur heutigen guten Nachwuchssituation geführt haben.

320 Mitarbeiter sind am Standort in Herrstein beschäftigt, davon sind rund 8 Prozent Auszubildende. Insgesamt hat die Günter Effgen GmbH seit 1975 mehr als 240 junge Menschen zu Oberflächenbeschichtern, Zerspanungsmechanikern und Industriekaufleuten ausgebildet. Die aktuell 24 Azubis können sich bei Bestehen der Prüfung auf eine Übernahme freuen. Im Januar wurden gerade fünf frisch ausgebildete Zerspanungsmechaniker übernommen. Für das kommende Ausbildungsjahr ab August sind bereits vier Ausbildungsverträge zum Zerspanungsmechaniker geschlossen worden.

Effgen-Azubis schneiden bei Prüfungen meistens sehr gut ab

In der Regel schneiden die Effgen-Azubis in den Prüfungen gut oder sehr gut ab, sodass der beruflichen Zukunft nichts im Weg steht. Dafür sorgt auch Ausbildungsleiter Stephan Dreher, der die Zerspanungsmechaniker ausbildet. Zurzeit kümmert er sich auch um den 28-jährigen Mehrdad Ahadi, der gemeinsam mit Max Rohr und vier weiteren Azubis im zweiten Ausbildungsjahr ist. Der aus dem Iran geflüchtete junge Mann hat trotz sprachlicher Hemmnisse einen Ausbildungsstand, der eine positive Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung zulässt. Sein Ausbildungsleiter muss insbesondere bei der Erklärung und Übersetzung deutscher Fachbegriffe helfen. „Mehrdad hat sein umgangssprachliches Deutsch stark verbessert. Die Fachbegriffe, die ausschließlich in der Berufsschule und im beruflichen Alltag gebraucht werden, erarbeiten wir uns zusätzlich gemeinsam hier im Unternehmen“, erklärt er.

Probleme dieser Art hat Martin Griebel, Ausbildungsverantwortlicher für das Berufsbild Oberflächenbeschichter, nicht. Für ihn sind gute Kenntnisse im Bereich der Naturwissenschaften, speziell der Chemie, wichtig. Begeistert berichtet er, dass für den kommenden Ausbildungsjahrgang schon fünf unterschriebene Ausbildungsverträge vorliegen. Wie für den Zerspanungsmechaniker werden auch dort jungen Menschen Praktika zum Kennenlernen des Berufs und des Unternehmens angeboten.

Weitere Informationen unter Telefon 0671/850.360