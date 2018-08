Der FC Brücken feiert seinen 90. Geburtstag

Nicht zu den ältesten, wohl aber zu den erfolgreichsten Sportvereinen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld gehört der FC Brücken, der an diesem Wochenende den ersten Teil seiner 90-Jahr-Feier veranstaltet – und zwar bei freiem Eintritt.

Die 1. Mannschaft des SV Brücken kurz nach der Vereinsgründung: stehend von links Richard Bruch, Kurt Piro, Paul Klein, Ewald Bruch, Paul Helm, Willi Wendel, Erwin Roth, kniend Emil Kronenberger, Willi Piro, Emil Georg, Richard Heylmann, Kurt Roth und August Saar.

Dazu empfängt der FCB am Freitag um 19 Uhr die Oberliga-Fußballer des SC Idar-Oberstein, ein Open-Air-Konzert mit der Formation Ageless Rock schließt sich um 21 Uhr an. Das Repertoire der siebenköpfigen Coverband reicht von Hits der Rolling Stones und der Beatles über REM und Lenny Kravitz bis hin zu Anouk und Taylor Swift. Auf der Bühne stehen Natalie Hauch, Grant Geiglein und Andreas Hartmann (Gesang), Reinhard Bartz (Keyboard und Gitarre), Bernd Diehl (Gitarre), Kurt Schuldes (Bass) und Jerry Marques (Schlagzeug). Außerdem kämpfen am Samstag von 11 bis 15 Uhr sechs Frauenfußballteams um den Allianz-Girls-Cup.

1959 musste der A-Klasse-Meister noch Aufstiegsspiele bestreiten. Nach dem 4:0-Sieg gegen den VfR Baumholder 1b im dritten Spiel (Foto) deutete fast alles auf den erstmaligen Sprung in die 2. Amateurliga hin, doch der FCB benötigte dafür drei weitere Partien. Fotos: FC Brücken

Rückblende: 22 Fußballbegeisterte hoben am 23. November 1928 in der Gastwirtschaft Bruch den Sportverein Brücken aus der Taufe. Um die Kasse aufzubessern, organisierten sie auch Theaterabende – den ersten am ersten Weihnachtstag 1928. Sportliche Erfolge hielten sich indes noch in engen Grenzen: Mit 14:82 fiel das im März 1930 festgehaltene Torverhältnis miserabel aus. Bereits am 3. Februar 1934 beschloss die Mitgliederversammlung, den Klub ruhen zu lassen. Von noch kürzerer Dauer war der 1939 gestartete Neuanfang als Verein für Leibesübungen. Anfang 1946 wurden die Kicker unter dem Namen Fußballclub Brücken wieder aktiv.

Insbesondere Flüchtlinge aus dem Osten bewirkten damals einen Aufschwung. 1959 stieß der FC Brücken erstmals in die Zweite Amateurliga Nahe vor, die heutige Bezirksliga, vor. Dieser Klasse gehört er nun im 17. Jahr an. Sechs Bezirksliga-Spielzeiten in Folge, fast alle im vorderen Mittelfeld, stellen die absolute Bestmarke der Vereinsgeschichte dar. Mit fünf Titeln ist der rund 500 Mitglieder zählende Verein, den Ortsbürgermeister Karl-Otto Engel als Präsident und Eckhard Schöpfer als Vorsitzender leiten, der Rekordmeister der A-Klasse Birkenfeld.

Seit 30 Jahren betreibt der FC Brücken eine intensive Jugendarbeit. Mit dem 2004 eingeweihten Rasenplatz konnte er seine Attraktivität weiter steigern. Neben Fußball bietet er Leichtathletik (im LAZ Birkenfeld), Damengymnastik und Seniorensport an.

Auf den Tag genau 90 Jahre nach der Gründung, am Freitag, 23. November, rundet der FC Brücken sein Jubiläumsjahr mit einem Vereinsabend mit kulturellen Darbietungen sowie der Vorstellung der Festschrift und der „Elf der Vereinsgeschichte“ ab. Für diesen Anlass schreibt Werner Schäfer ein Theaterstück.