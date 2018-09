Der Edelschliff hat jetzt einen kleinen Bruder

Aus unserem Archiv

Kreise Bad Kreuznach/Birkenfeld

Kreise Bad Kreuznach/Birkenfeld. Der Edelschliff-Wein ist eine Erfolgsgeschichte in der Zusammenarbeit von Weinland Nahe und der Deutschen Edelsteinstraße. Daneben gibt es künftig noch einen weiteren besonderen Tropfen in markanter Aufmachung: den Nationalparkwein. Die Weine für beide werbeträchtigen Sondereditionen wurden jetzt in getrennten Blindproben in den Bad Kreuznacher Räumen der Landwirtschaftskammer ermittelt.