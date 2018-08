Der Bikepark hat wieder einen Hingucker

Wer die alte B 41 entlang der gefallenen Felsen ins Gewerbegebiet Nahetal fährt, dem wird es aufgefallen sein: Seit einigen Tagen hat der Bikepark Nahbollenbach wieder einen Hingucker. Auf dem Starthügel des beliebten Freizeitgeländes thront ein stilisiertes Mountainbike, stabil montiert auf den beiden Allenbacher Felswacken, die auch als Sitzgelegenheit dienen. Ein erstes echtes Mountainbike, das von den Jugendlichen per Spraydose bunt angemalt worden war, hatten Rowdys im Herbst aus der Verankerung gerissen und in die gegenüberliegende Böschung geschmissen.

Blitz-Mitglied Tobias Buchen (rechts) hat über den Winter eine vandalensichere Mountainbikeskulptur geschweißt, die hoch auf dem Starthügel, montiert auf zwei Felsblöcken, von weithin sichtbar ist. Foto: Stefan Conradt

Diesmal soll das Monument vandalensicher sein: Über den Winter hat Tobias Buchen vom RSC Blitz aus massiven Stahlrohren eine Mountainbikesilhouette geschweißt – sogar mit gelochtem Sattel und Federbeinen. Zusammen mit Vereinskollege Dieter Rasch montierte Buchen sein Werk nun auf den Steinen mit ebenso massiven Stahlschrauben, deren Köpfe hinterher vorsichtshalber abgeflext wurden. Bei den Montagearbeiten war die Tatsache, dass der Bikepark seit Kurzem über einen Stromanschluss verfügt, sehr hilfreich. „Das sollte etwas länger halten“, meinte der Kunsthandwerker aus Weierbach am Ende der Arbeiten. Vor Narrenhänden soll auch der Rost schützen, der das Monument seit den starken Regenfällen der letzten Tage bereits überzieht – auf einen Korrosionsschutz wurde aus naheliegendem Grund verzichtet.

Jetzt im Frühjahr beginnen die Arbeiten im Bikepark wieder, die Strecken werden gesäubert, von groben Steinen befreit und mit einem neuen Sandbelag versehen. Auch soll die kleinere Sprunglinie komplett neu gestaltet werden und ein zusätzlicher Aussichtspunkt über dem als Werkzeugdepot platzierten Betonrohr entstehen.

Dazu soll es in den kommenden Wochen wieder Arbeitseinsätze freitagnachmittags und samstagvormittags geben – dabei sind die Macher rund um die Offene Gruppe Nahbollenbach und den Radsportclub Blitz für jede helfende Hand, etwa aus den Reihen der Eltern der Bikepark-Nutzer, dankbar. Die Arbeiten sollen bis zum zweiten Bikepark-Festival, das für Samstag, 11. August, geplant ist, unter Dach und Fach sein.

Auch am Sommerferienprogramm des Stadtjugendamtes beteiligt sich das Bikepark-Team in diesem Jahr wieder. Die jungen Biker Tristan Arens und Tim Risch bieten an den drei Tagen 30. Juli, 1. und 3. August, jeweils von 11 bis 15 Uhr Fahrtechnikkurse an. Anmeldung beim Stadtjugendamt Idar-Oberstein, Tel. 06781/764.531 oder -542 oder online unter www.idar-oberstein.de.

Bereits am kommenden Wochenende ist wieder Action im Bikepark angesagt. Zum Raderlebnistag an der Nahe wird dort nicht nur ein Verpflegungsstand des RSC Blitz aufgebaut, um 10 Uhr startet auch eine geführte Mountainbiketour mit Jürgen Bohrer und Timo Risch, die über rund 45 Kilometer mit gut 1000 Höhenmetern ins angrenzende Nahebergland führt. Anmeldung: Tel. 0172/687 59 85 oder 0172/948 94 97. Es besteht Helmpflicht. Nach der Radtour warten ab etwa 14 Uhr Grillwürstchen und gekühlte Getränke auf die Teilnehmer. Das Projektteam Bikepark freut sich über Spenden.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt