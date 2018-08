Defekter Wandler sorgt für Stromausfall im Osten Idar-Obersteins

Von einem Stromausfall waren gestern in den Morgenstunden zwischen 7.11 und 9.45 Uhr Bereiche der Stadtteile Oberstein (hier insbesondere die Struth), Nahbollenbach, Weierbach und Georg-Weierbach betroffen. Auslöser für den Ausfall war laut OIE ein defekter Stromwandler im Gewerbegebiet „Am Kreuz“.

Symbolbild. Foto: dpa

Der eigentliche Stromausfall wurde schon kurz nach seinem Eintreten durch Stromumleitungen beseitigt. Danach kam es durch die Fehlersuche durch selektive Zuschaltungen des OIE-Reparaturtrupps aber immer wieder zu kürzeren, lokal begrenzten Stromabschaltungen.

Am späten Vormittag war der Schaden aber behoben und das defekte Gerät ausgetauscht, erklärte eine Sprecherin der OIE. Neben den Privathaushalten waren auch Unternehmen betroffen, und so gab es insbesondere in den Handelshäusern im Gewerbepark Nahetal, beim Globus-Handelshof, aber auch bei einigen Tankstellen immer wieder Unterbrechungen und lange Schlangen, da die Kassensysteme immer wieder lahmgelegt waren. jst