Datenschutz: Viele Vereine sind verunsichert

Die am 25. Mai in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verunsichert viele – auch die Vereine. Manche von ihnen so sehr, dass sie zu Radikalmaßnahmen griffen: Der Idarer TV, der SV Weiersbach und auch der Kreischorverband haben – auch aus Angst vor kostenpflichtigen Abmahnungen – ihre Homepage vorsorglich abgeschaltet. „Wir wollen auf Nummer sicher gehen“, sagt etwa der ITV-Vorsitzende Volker Pfeiffer, selbst Rechtsanwalt.

Diesen Schritt hält der Kreisvorsitzende des Sportbunds Rheinland, Bernd Pohl, für überzogen: „Die DSGVO bereitet vor allem den größeren Vereinen derzeit viel Arbeit, keine Frage. Das ist aber alles machbar, eine Fleißaufgabe.“ Für kleinere Vereine seien die gesetzlichen Vorgaben eigentlich sogar recht einfach lösbar, verweist Pohl auf die Homepage des Sportbundes, wo man im Downloadbereich etliche Muster für Datenschutzerklärungen für die Vereinsinternetseite, für Datenschutzklauseln in der Satzung und in der Beitrittserklärung findet – und auch Vertraulichkeitserklärungen für Mitarbeiter, die mit den Daten der Vereinsmitglieder arbeiten.

Als Knackpunkt bezeichnet Pohl die Meldungen an Sport- und Fachverbände sowie Anmeldungen für Wettkämpfe. Hier müsse Vorsorge getroffen und transparent nachgewiesen werden, dass die Daten geschützt sind und nicht in falsche Hände geraten. Bei der Öffentlichkeitsarbeit sieht der Sportkreisvorsitzende dagegen „eigentlich keine Änderung zu vorher: Es ist ganz klar: Dinge, die dem Vereinszweck dienen – also auch die Öffentlichkeitsarbeit –, sind von den neuen Richtlinien nicht betroffen.“ Nicht nur Fotos von Wettkämpfen und Ehrungen, sondern auch Namen und Jahrgänge dürfen danach auch weiterhin sowohl an Medien weitergegeben wie auch selbst auf der Homepage veröffentlicht werden.

Dem gegenüber hat der Kreismusikverband seinen Mitgliedsvereinen empfohlen, Fotos, auf denen Publikum zu erkennen ist, künftig nicht mehr zu veröffentlichen. „Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt der Kreisvorsitzende Hans Jürgen Noss, der schon sehr früh zu einer Informationsveranstaltung zum Thema DSGVO eingeladen hatte. „Die Veranstaltung mit einem Referenten aus dem Innenministerium war sehr gut besucht“, berichtet Noss. Von den Mitgliedsvereinen gebe es immer wieder Nachfragen in der Geschäftsstelle, größere Probleme oder gar Homepage-Abschaltungen seien ihm nicht bekannt.

Der Kreischorverband hat dagegen derzeit seine Homepage offline, um sie der DSGVO anzupassen – dadurch sind die Vorstandsmitglieder auch per E-Mail nicht erreichbar. Im Choralltag stelle die EU-Datenschutzverordnung die Vereine vor große Probleme, sagt die Vorsitzende Birgit Klein: „Fotos etwa von Kinderchorauftritten sind problematisch. Im Prinzip müssen wir uns von jedem Kind und seinen Eltern die Erlaubnis für eine Veröffentlichung einholen.“ Von den Vereinen habe sie indes kaum Reaktionen zur DSGVO erhalten – das stehe wohl noch bevor, glaubt Birgit Klein, da das Thema noch nicht so recht angekommen sei.

Eins steht fest: Für große Vereine bringt die DSGVO viel Arbeit mit sich. Beim TV Oberstein (1081 Mitglieder/Stand Mai 2018) hat man die Homepage bereits angepasst, eine eigene Datenschutzverordnung wird in den kommenden Tagen verabschiedet und danach veröffentlicht. Vertraulichkeitserklärungen sind ausgehändigt.

Eigentlich hatte der Idarer Turnverein seine Homepage nur kurz abschalten wollen, um sie den Anforderungen der neuen Verordnung entsprechend anzupassen. „Aber je tiefer wir in das Metier eingestiegen sind, um so mehr Probleme haben wir erkannt“, sagt Volker Pfeiffer, Vorsitzender des mehr als 2000 Mitglieder zählenden Vereins. Als Beispiele nennt der Jurist die verlangte Vollverschlüsselung bei der Online-Anmeldung. Das habe kaum ein Verein. Der ITV überlegt jetzt, die Anmeldungen für Kurse oder Skifreizeiten wieder ausschließlich per von Hand auszufüllenden Vordrucken entgegenzunehmen: „Aber zurück in die Steinzeit kann ja auch nicht die Lösung sein...“ Auch gestalte es sich schwierig, einen Datenschutzbeauftragten zu finden: „Der darf ja nicht dem Vorstand angehören...“ Alle Angesprochenen beim ITV hätten bislang abgewinkt.

Auch beim VfR Baumholder, der mehr als 1100 Mitglieder zählt, ist die Datenschutzgrundverordnung derzeit Dauerthema. Allerdings haben die Verantwortlichen bereits vorgesorgt, wie Berthold Hoffmann, Bereichsleiter Buchhaltung und Finanzen, verrät. „Seit zwei Jahren sind entsprechende Passagen in unserem Aufnahmeantrag für neue Mitglieder und in der Satzung enthalten.“ Die Mitgliedsdaten seien ohnehin auf einem externen Rechner gespeichert, auf den nur vier Leute Zugriff hätten. In einem nächsten Schritt soll die Internetseite angepasst werden. Die Homepage vorübergehend abzuschalten, stehe aber nicht zur Debatte. „So heikel sind die Daten nicht, die auf unserer Seite zu sehen sind“, betont Hoffmann.

Auch bei der Baumholderer Karnevalsgesellschaft (BKG) verfällt man nicht in Aktionismus. Ralph Peeß, der die Internetseite des 428 Mitglieder starken Vereins betreut, versichert, dass ein Abschalten der Homepage nicht geplant sei. „Ich habe lediglich das Gästebuch und die Kommentarfunktion rausgenommen, weil da Daten preisgegeben werden könnten.“ Beide Funktionen seien aber kaum genutzt worden. „Bei rein informativen Vereinsseiten gibt es keine Probleme.“ Ein heißes Thema sieht Peeß allerdings im Umgang mit Fotos. „Wenn bei Veranstaltungen Bilder gemacht werden, ist ja schon der eine oder andere drauf.“ Da werde man dann künftig Hinweise aushängen.

Von Stefan Conradt und Peter Bleyer