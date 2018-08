Das Wetter im Juni: Viel Sonne, aber auch kühle Tage

Der erste Monat des meteorologischen Sommers fiel mit einem Temperaturmittel von 17,3 Grad bei uns insgesamt 1,1 Grad zu warm und zu trocken aus. Der Monat begann noch recht kühl. Doch schon in den nächsten Tagen stiegen die Temperaturen Stück für Stück auf Werte zwischen 24 und 27 Grad an, und die Sonne ließ sich häufiger blicken. Schauer gingen nur selten nieder.

Erst zu Beginn des zweiten Monatsdrittels mischten sich zum Teil kräftige Regenschauer ins Wettergeschehen ein. Am 11. Juni fiel mit 24,5 Liter Regen pro Quadratmeter die größte Tagesniederschlagsmenge des Monats. Anschließend nahmen die Temperaturen, begleitet von unbeständigem Wetter, ab. Am 13. Juni blieb es mit einem Tageshöchstwert von 14,8 Grad am kältesten. In den folgenden Tagen ging es mit den Temperaturen aber schon wieder aufwärts, und auch die Sonne ließ sich häufiger blicken. Am 20. Juni kletterte das Thermometer auf den Monatshöchstwert von 28,5 Grad, doch ein Kaltlufteinbruch sorgte im Anschluss für einen erneuten Temperaturrückgang. In der Nacht auf den 23. Juni wurde mit 5,2 Grad das Monatsminimum gemessen. Zum Monatsende hin stiegen die Temperaturen dann wieder deutlich an, sodass der Juni mit Höchstwerten über 25 Grad zu Ende ging.

In diesem Sommer ist ein Sprung ins kühle Nass eine tolle Sache – wie hier im Freibad Rhaunen.

Foto: Reiner Drumm​

Insgesamt verzeichnete man im Juni neun Sommertage mit mehr als 25 Grad. Mit 48,4 Liter Regen pro Quadratmeter wurden nur 72 Prozent des langjährigen Junimittels der Jahre 1981 bis 2010 erreicht. Die Sonne schien fast 248 Stunden und übertraf damit ihren Sollwert um 19 Prozent.