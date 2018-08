Das hätte schlimm ausgehen können: Unbekannter blendet Autofahrer auf der B 41 mit Laserpointer

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Das hätte übel ausgehen können: Ein Unbekannter, der sich oberhalb des AltenbergtunnelsTunnels befand, blendete am Samstag um 22.40 Uhr Autofahrer, die auf der B 41 in Richtung Nahbollenbach unterwegs waren, mit einem Laserpointer. Er nahm dabei Unfälle mit ungewissem Ausgang in Kauf.