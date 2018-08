Darsteller sind zur Hochform aufgelaufen

„Mit dem Leben ist es wie mit einem Theaterstück. Es kommt nicht darauf an, wie lang es ist, sondern wie bunt“, wusste schon Seneca. Oder so ausgedrückt: Wenn es stimmt, dass Lachen gesund ist, dann konnten am Ostersonntag viele Theaterbesucher auf Einladung des Musikvereins Mittelreidenbach im Sportlerheim des SV Mittelreidenbach etwas Gutes für ihre Gesundheit tun. Die Premiere war eine tolle Veranstaltung, der Theatersaal des SVM sehr gut besetzt.

Foto: Günter Weinshei

Das war für die Zuschauer Entspannung pur, nichts Tiefschürfendes. Bei den 13 Darstellern gibt es keine Neben- und auch keine Hauptrollen, keinen kommerziellen Eigennutz, sondern nur Spaß an der Freud auf der Bühne. Zur Hollesteen-Theatergruppe zählt auch der 22-jährige Julian Mach. Er ist der Jüngste in der Truppe, war aber nun schon zum zweiten Mal dabei. „Schon in der Grundschule stand ich gern auf der Bühne“ sagt er. „Es sind zwar anstrengende Wochen des Einübens, wir sind aber eine gute Truppe, mit der es großen Spaß macht“, sagt Mach, außerdem aktiver Fußballer und Mitglied des Musikvereins.

Den Besuchern bereiteten die überzeugenden und bestens aufgelegten Darsteller in der ländlichen Komödie „Der Musikwettstreit“ von Ingrid Flöth viel Spaß. Der Dreiakter in Mittelreidenbacher Dialekt handelt von einem Musikwettbewerb im Kölner Gürzenich. Die Teilnahme daran ist für den kärglichen Rest des arg dezimierten Mittelreidenbacher Musikvereins eine Riesenchance, wieder an goldene Zeiten anknüpfen zu können. Beate Sänger sieht in dem Musikwettstreit zudem die Chance zur Verwirklichung ihres großen Lebenstraumes. Sie kämpft mit Intrigen, unlauteren Methoden und Hinterlist, wodurch sie für großes Konfliktpotenzial im Dorf sorgt. Der nicht ganz so professionelle Umgang mit den Möglichkeiten des Internets und den damit verbundenen grotesken Verwicklungen, Irrungen und Verwirrungen setzt dem entstandenen Chaos in Mittelreidenbach die Krone auf. Die Besucher erlebten drei Stunden Kurzweil. Bewährt hat sich dabei auch der Einsatz neuer Richtmikrofone.

Patrick Merscher, Vorsitzender des Musikvereins Mittelreidenbach, bedankte sich beim Sportverein für die Bereitstellung des Theatersaals. Nicht nur der Vorsitzende freut sich jetzt schon auf die Aufführung der Jugendtheatergruppe am Sonntag, 28. Oktober. Merscher erinnerte an den 20. Geburtstag der Theatergruppe und stellte fest: „Sie ist eine Bereicherung im Vereinsleben und fördert das Miteinander.“ Nebenbei: Die Konzerttermine der Musikvereine Schmidthachenbach/Mittelreidenbach am 26. Mai in Schmidthachenbach und am 27. Mai in Mittelreidenbach werden zeigen, was der Musikwettstreit im Kölner Gürzenich gebracht hat.

Zwei weitere Theateraufführungen sind am Samstag, 7. April, und Samstag, 14. April, jeweils ab 20 Uhr. Karten gibt es unter Telefon 06784/6859.

Von unserem Mitarbeiter

Günter Weinsheimer