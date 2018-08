Cyanobakterien im Weiher: Aus Triathlon wird Duathlon

Aus unserem Archiv

Baumholder

Es sollte eine ganz besondere Jubiläumsveranstaltung werden. Zum ersten Mal sollte in den OIE-Triathlon in Baumholder eine Rheinland-Pfalz-Meisterschaft integriert sein, quasi zum zehnten Geburtstag. Aus der Traum. Wegen zu hoher Konzentration von Cyanobakterien im Badesee muss die Schwimm-Disziplin ausfallen. Und aus dem Triathlon wird ein Duathlon. Das hat das Orga-Team des Fördervereins Triathlon und Stadtlauf Baumholder auf einer Krisensitzung am Montagabend beschlossen.