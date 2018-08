Comedian und Fernsehen im Anmarsch: Auch SWR-Trödelbus hält beim Trauntalfest an

Das Premierenfieber steigt: An Pfingsten steht mit dem ersten Trauntalfest das sicherlich spannendste Experiment an, das der Veranstaltungskalender der gesamten Verbandsgemeinde Birkenfeld im Jahr 2018 zu bieten hat. Denn eine Feier, deren Programmpunkte sich über vier Tage auf zehn verschiedene Orte verteilen – damit wird in der Region zweifelsohne Neuland beschritten.

Comedian Begge Peder (rechts) ist zusammen mit SWR-Requisiteur Jürgen Zaiser mit dem Trödelbus unterwegs.

Foto: SWR/Arno Daub

„Natürlich betreiben wir einen sehr hohen Aufwand und hoffen, dass alles klappt und das Fest beim Publikum gut ankommt. Aber ich bin doch positiv eingestellt. Denn ob Natur, Sport oder Kultur: Die Besucher erwartet ein breit gefächertes Angebot, bei dem für jeden etwas dabei ist und sich jeder etwas herauspicken kann, was ihn interessiert“, sagt Herbert Leyser.

Blühende Narzissen prägen derzeit das Bild im wildromantischen Trauntal, dessen zehn Anrainerorte an Pfingsten Schauplätze einer viertägigen Großveranstaltung werden.

Foto: Gerhard Hänsel

Der Mitarbeiter der VG-Verwaltung koordiniert die Vorbereitungen für das Großereignis im Trauntal, zu dem von Freitag, 18., bis Montag, 21. Mai, die in der Arbeitsgemeinschaft (AG) zusammengeschlossenen Gemeinden Abentheuer, Achtelsbach, Börfink, Brücken, Buhlenberg, Dambach, Ellweiler, Hoppstädten-Weiersbach, Meckenbach und Rinzenberg einladen. Die Vorbereitungen für das Fest im „wilden, romantischen und liebenswerten Trauntal“ – dieser Slogan steht auf neu kreierten Buttons – läuft auf Hochtouren. In den nächsten Tagen geht eine 55 Seiten starke Broschüre mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren in den Druck. In ihr sind nicht nur umfassende Informationen zum viertägigen Festprogramm enthalten, sondern im Heft stellen sich auch alle zehn Orte ausführlich vor. Der Leser erfährt zudem, welche Zielsetzungen und Projekte sich die AG vorgenommen haben, um die Entwicklung der zehn Dörfer entlang und im Umfeld des Traunbachs voranzutreiben. Die Devise lautet dabei „Gemeinsam geht vieles leichter“, wie es der Meckenbacher Ortschef Stefan Bill im Heft formuliert. Finanziert wurde die Broschüre dabei größtenteils durch Firmen, die sich mit Anzeigen präsentieren.

Das Gerüst für das viertägige Festprogramm steht zwar bereits seit geraumer Zeit und wurde von der NZ bereits vorgestellt, „aber es ist nach wie vor so, dass immer wieder neue Sachen dazukommen“, sagt Leyser. Jüngstes Beispiel: Kürzlich gab der Südwestrundfunk die Zusage, dass er mit dem Trödelbus der „Landesschau“, der vom Comedian Begge Peder begleitet wird, am 19. Mai ab 11 Uhr in Abentheuer Station macht. Besucher können dann am Trödelbus ihren Krimskrams abgeben, der dann möglichst direkt auch wieder verkauft wird und einen neuen Besitzer findet. Der Erlös kommt dabei der Kinderhilfsaktion „Herzenssache“ zugute. In Abentheuer, wo an Pfingstsonntag ein großer Begegnungsnachmittag stattfindet, haben sich die Veranstalter nun übrigens auch dazu entschlossen, ein Festzelt vor dem Abentheuerer-Haus aufzustellen. Der Rahmen des Trauntalfests wird zudem dazu genutzt, an Pfingstsonntag um 13 Uhr das neue Nationalparkdenkmal bei Börfink offiziell einzuweihen. Aus diesem Anlass starten auch vormittags von verschiedenen Punkten in der Nähe aus Sternwanderungen, die zu dem von Günter Edinger geschaffenen Kunstobjekt an einem kleinen Weiher führen.

Die Buhlenberger wiederum bieten an Pfingstsamstag eine Wanderung an, die sich speziell an Hunde und deren Herrchen oder Frauchen wendet. Zu den schon länger feststehenden Höhepunkten im Festprogramm zählen der Tag der erneuerbaren Energien am 18. Mai auf dem Umwelt-Campus in Neubrücke, der freitags den Auftaktakkord für das viertägige Geschehen im Trauntal darstellt, und der Auftritt des Heimatvarietés Saalü am Samstagabend in Brücken.

Ob das viertägige Fest auf die erhoffte Resonanz stößt, wird sich zwar noch erweisen und „wird auch sehr stark vom Wetter abhängig sein, weil viele Programmpunkte im Freien stattfinden“, sagt Herbret Leyser. Er denkt aber schon jetzt über die Premiere hinaus und betont: „Die Veranstaltung 2018 soll nur der Anfang einer Entwicklung sein. Mein großer Wunsch wäre es, dass irgendwann die Leute ganz selbstverständlich sagen: ,Wenn Pfingsten ist, gehen wir natürlich zum Trauntalfest.'“

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner