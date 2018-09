Christuskirchplatz: Wasserspiel wird schöner und kostet mehr

Die ersten Pläne waren ein wenig langweilig. Nun wurde nachgebessert. Schließlich soll die Neugestaltung des Christuskirchplatzes in Oberstein besonders attraktiv werden, sind sich die Mitglieder des Stadtrates einig, wie in der jüngsten Sitzung deutlich wurde. Allerdings: Nun wird das Projekt, das durch das Programm „Aktive Stadt“ mit einer Fördersumme von 90 Prozent der Kosten finanziell unterstützt wird, deutlich teurer.

Der Christuskirchplatz sieht längst nicht mehr so aus wie früher. Die Neugestaltung geht Schritt für Schritt voran. Ein Wasserspiel, das die Hauptattraktion darstellt, wird installiert.

Foto: Hosser (Archiv)

Nach den Wünschen der Verwaltung wurde die geplante Brunnentechnik so erweitert, dass acht Fontänen in unterschiedlichen Intervallen sprühen. Die Kinder wird es freuen, und optisch ist die schicke Wasserspieltechnik ebenfalls eine Bereicherung, herrschte im Rat Konsens. Die Technik verursacht Mehrausgaben in Höhe von 59.000 Euro bei einem Gesamtkostenrahmen für das Brunnenfeld von 161.000 Euro brutto. Auch die Pflanzquartiere für neue Bäume sollen größer angelegt werden. Das bringt einen Mehraufwand von rund 90.000 Euro mit sich, sodass die gesamte Maßnahme nach derzeitigem Stand rund 427.000 Euro kostet.

Armin Korpus (CDU) ist überzeugt: „Das wird eine wunderbare Sache.“ Auch Josef Mähringer (SPD) kommentiert: „Das bringt Leben in die Innenstadt. Das wollen wir so. Ein Wasserspiel sollte etwas Besonderes sein. Wird es jetzt ja auch.“

Elisabeth Jost (SPD) erinnerte daran, dass viele Brunnen nach und nach unmerklich aus dem Stadtbild verschwunden seien. Gerade deshalb müsse dieses neue Wasserspiel entschädigen. Bernhard Zwetsch (FDP) mahnte: „Das ist schon viel Geld für ein Wasserspiel. Eigentlich würden wir lieber die Spiel- und Bolzplätze für unsere kleinen Bürger neu gestalten. Aber das geht ja nicht. Wir können nicht aus eigener Kraft investieren, wo wir wollen. Wir sind an das Förderprogramm gebunden.“

Thomas Engel (Freie Liste) hofft auf ein „nachhaltiges Gewerk“, das dann auch langfristig funktioniere. Marco Loch (SPD) ist sich sicher: „Da bewegt sich was. Das entfaltet Breitenwirkung in diesem Bereich.“ Stephan Lorenz (CDU) möchte, dass man einen Wartungsvertrag abschließt: „Dann haben wir länger Spaß an der ganzen Sache.“ Mit einer Gegenstimme aus den Reihen der CDU wurden die Mehrausgaben genehmigt.

Von unserer Redakteurin Vera Müller