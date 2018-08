Chinesische Kochshow aus Birkenfelder Schloss: Starkoch entdeckt Köstlichkeiten von Nahe, Mosel und Rhein

James Alistair Bilbow ist in China das, was Jamie Oliver für Europa ist oder Tim Mälzer für Deutschland – der Koch mit britischen Wurzeln, der in Hongkong aufgewachsen ist und fließend Mandarin spricht, ist Fernsehstar mit einer eigenen Kochshow im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Und die hat deutlich mehr Zuschauer als die beiden Kollegen...

Neustes Projekt Bilbows, der als Fernsehkoch den Künstlernamen „Dami“ trägt, ist eine Reportagereihe, die regionale kulinarische Highlights entlang der Seidenstraße thematisiert. In der ersten Staffel von „Mian Mian Da Guan“ (Feinschmeckeressen entlang der Seidenstraße) reiste Bilbow in die wichtigsten Städte auf dem chinesischen Teil der alten Handelsstraße und kochte gemeinsam mit Einheimischen. Für die zweite Staffel hat sich das Produktionsteam nun Europa und die „Neue Seidenstraße“ ausgekuckt. Und hier kommt der Oak Garden in Hoppstädten-Weiersbach ins Spiel.

Dort, wo sich Dutzende chinesische Firmen und mittlerweile mehr als 600 seiner Landsleute angesiedelt haben, hat Bilbow für eine Woche sein Hauptquartier aufgeschlagen. Von hier aus geht es in den Hunsrück zu einer Landmetzgerei, zu einem Weingut an die Mosel oder zur Saumagenzubereitung nach Mannheim. Auf Schloss Oberstein wird vor historischer Kulisse gekocht, bei der Bäckerei Jost in Göttschied deutsches Brot gebacken und im Oak Garden zum Abschluss Spießbraten gebrutzelt.

Den Auftakt zu den einwöchigen Dreharbeiten gab es am Mittwoch im Birkenfelder Schloss mit dem für Chinesen typischen Durchschneiden eines Bandes mit anschließendem Gruppenbild. Landrat Matthias Schneider hatte das TV-Team zu einem kleinen Umtrunk eingeladen, Michael Dietz die Kontakte zu heimischen Produzenten und Drehorten geknüpft. „Wir stehen praktisch für Deutschland“, freut sich der Kreiswirtschaftsförderer über die publikumswirksame Darstellung der Nationalparkregion. Die Reportagen von James Alistair Bilbow sind in weltweit unter anderem beim Discovery Channel unter der Titel „Delicacy Hunter“ (Delikatessenjäger) zu sehen. Am kommenden Montag reist das Team weiter nach Italien, wo der zweite Teil der Staffel gedreht wird.

Schon vor dem Empfang wurde im Oak Garden gefilmt, als der aus Karlsruhe stammende Andreas Scholz, Geschäftsführer der ICCN GmbH in Neubrücke, Bilbow zeigte, wie man selbst gemachte Maultaschen zubereitet. Das war kein Zufall: Die „Herrgottsbescheißerle“ haben große Gemeinsamkeiten mit dem chinesischen Nationalgericht Jiaozi. Und genau das will der chinesische Fernsehkoch mit seinen Shows und Reportagen transportieren: „Kaum etwas ist so völkerverbindend wie gutes Essen.“

