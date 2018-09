Charmante Idee: Landesgartenschau 2026 in Idar-Oberstein? [mit Umfrage]

Soll sich Idar-Oberstein um die Landesgartenschau 2026 bewerben? Das legt Joe Weingarten seiner Heimatstadt in einem Brief an Oberbürgermeister Frank Frühauf ans Herz. Der Abteilungsleiter im Mainzer Wirtschaftsministerium, der bei der Bundestagswahl 2017 als Direktkandidat der SPD Antje Lezius (CDU) unterlegen war, hat dafür auch schon einen „idealen Standort“ auserkoren: Die Klotzbergkaserne wäre seiner Meinung nach bestens geeignet. Der OB findet die Idee charmant, hat aber eher eine andere Liegenschaft im Blick.

Die denkmalgeschützte Klotzbergkaserne gilt als eine der schönsten Militäranlagen in Deutschland. Jetzt liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wonach die Stadt Idar-Oberstein sich mit diesem Standort um die Landesgartenschau 2026 bewerben soll.

Einig sind sich beide in der Einschätzung, dass ein solches Projekt der Schmuckstadt gut tun würde. Was er selbst als Geschäftsführer der Schau 2000 in Kaiserslautern erlebt habe, sei 2004 in Trier, 2008 in Bingen und 2015 in Landau bestätigt worden, betont Weingarten. Es habe sich jedes Mal gezeigt, dass Landesgartenschauen nicht nur touristische Ereignisse mit hohen Besucherzahlen sind, sondern dass dadurch auch nachhaltige Entwicklungsimpulse für Innenstädte, Industriebrachen oder Konversionsflächen gesetzt werden können. „Einen solchen Schub könnte auch Idar-Oberstein gut brauchen.“

Für die nächste Schau im Jahr 2022, für die sich auch Bad Kreuznach beworben hatte, hat Bad Neuenahr-Ahrweiler den Zuschlag erhalten. Sollte es beim vierjährigen Rhythmus bleiben, würde die nächste 2026 stattfinden. „Das Bewerbungsverfahren hierfür sollte dann in absehbarer Zeit beginnen“, vermutet der in Idar-Oberstein aufgewachsene 57-Jährige. Nach der positiven Perspektive für die Rilchenbergkaserne, in deren Komplettumbau in den nächsten Jahren mindestens 300 Millionen Euro investiert werden sollen, wäre es nach Einschätzung von Weingarten klug, sich schon heute mit Alternativen zur militärischen Nutzung der Klotzbergkaserne zu beschäftigen.

Oberbürgermeister Frühauf geht allerdings davon aus, dass sie anders als angekündigt von der Bundeswehr auch über 2027 hinaus benötigt wird. Angesichts der angekündigten Aufrüstung werde sie solche Liegenschaften nicht freigeben, ist der OB überzeugt. „Die aktuelle Entwicklung spricht absolut dagegen.“ Die Artillerie soll von vier auf zwölf Bataillone vergrößert werden.

Besser geeignet wäre deshalb seiner Meinung nach ein schon länger verwaistes militärisches Gelände: die einst von den Amerikanern genutzte, seit 2008 leer stehende Straßburgkaserne in Algenrodt mitsamt Housing, die sich im Eigentum des Bundes befindet. Der Stadtrat hatte dafür einen Bebauungsplan für einen „Energie- und Gewerbepark Algenrodt“ beschlossen. „Dort könnte ich mir eher eine Landesgartenschau vorstellen.“ Er gibt allerdings zu bedenken, dass diese mit erheblichen Kosten verbunden sei. Frühauf plädiert dafür, die Idee ergebnisoffen im Stadtrat zu diskutieren.

Wie befruchtend ein solches Projekt auf eine Stadt wirken kann, macht Weingarten am Beispiel Trier deutlich: Aus dem Kasernengelände sei, initiiert durch die Gartenschau, ein Wissenschafts- und Wirtschaftspark entstanden, „der sich prächtig entwickelt hat“. Mit der gleichen Perspektive sollte auch Idar-Oberstein an die Sache herangehen. Ähnlich wie in Trier könnte quasi ein neuer Stadtteil mit Gründungsunternehmen, Gewerbe, Dienstleistungen und Wirtschaftseinrichtungen entstehen.

Das könnte Idar-Oberstein „einen dringend benötigten Entwicklungsimpuls geben. Wir reden dabei natürlich über Entwicklungen, die in der weiten Zukunft liegen und deren Umsetzung die Stadtpolitik über Jahrzehnte beschäftigen wird“, unterstreicht Weingarten, der für das Vorhaben auch seine persönliche Unterstützung anbietet.

