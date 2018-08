Chaos und Verwüstung im Kreis Birkenfeld: Häuser drohen einzustürzen [8. Update/Fotodokus/Videos]

Starkregen und Hagel hinterließen am Sonntagnachmittag vor allem im Hoch- und Idarwald eine breite Schneise von Chaos und Verwüstung. In einzelnen Orten standen die Wassermassen meterhoch in den Straßen: Autos wurden weggespült, Straßen, Keller und Wohnungen überflutet, eingeschlossene Menschen riefen um Hilfe. In der Verbandsgemeinde Herrstein wurde Katastrophenalarm ausgelöst; dort drohen Häuser einzustürzen. Die Polizei zieht am Montagmorgen eine erste Bilanz: Bisher keine Verletzten.

Tenor vielerorts: "So etwas haben wir noch nicht erlebt": Am stärksten traf es nach ersten Erkenntnissen Hottenbach, Herrstein und Fischbach. Aber auch andere Orte wie Bruchweiler, Schauren, Kempfeld, Niederwörresbach, Rhaunen, Hottenbach und Sulzbach wurden stark in Mitleidenschaft gezogen, während beispielsweise Idar-Oberstein glimpflich davon kam und der südliche des Landkreises Birkenfeld fast ganz verschont blieb.

Auch aus anderen Teilen des Landkreises und dem benachbarten Rhein-Hunsrück-Kreis mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr angefordert werden. Auch das THW war im Einsatz.

Das Unwetter zog mit Donner und Blitz ab etwa 16 Uhr zunächst über Bruchweiler und Schauren. Der Himmel öffnete seine Schleusen: Es regnete so stark, dass innerhalb kurzer Zeit Dutzende Keller vollliefen, auch weil die mit Hagelkörnern verstopften Abläufe das Wasser nicht mehr aufnehmen konnten.

Die, die mittendrin waren, erlebten beängstigende Minuten, weil sie sich dem Inferno hilflos ausgeliefert fühlten. Bäche traten über die Ufer und wurden zu reißenden Flüssen, Straßen wurden unpassierbar und mussten gesperrt werden.

[Update, So 20:37 Uhr] In Herrstein stehen unter anderem auch das Feuerwehrgerätehaus und die Gemeindeverwaltung unter Wasser, im hoch gelegenen Hottenbach ebenso wie in Fischbach weite Teile des Ortskerns.

Der einzige Trost: Menschen kamen nach den bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Nach Information von Rektorin Antje Petri-Burger bleibt am Montagmorgen die IGS am Standort Herrstein geschlossen, es findet kein Unterricht statt.

[2. Update, So, 21 Uhr] O-Ton Landrat Matthias Schneider: „In Herrstein an der Feuerwache sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Das sind Bilder, wie man sie sonst nur von Katastrophenberichten im Fernsehen aus weit entfernten Ländern kennt.“ Das Wasser hatte vor dem Feuerwehrdomizil mehrere Autos aufeinander gedrückt, hauptsächlich die Privatautos der Feuerwehrleute, die gerade zum Einsatz angekommen waren.

Bei der Firma Effgen läuft das Wasser durch die Produktionshallen, auch die Produktionsstätten der Firma Weyand sind überschwemmt. Die Schäden bei diesen Firmen sind noch überhaupt nicht abzuschätzen.

[3. Update, So 21:26 Uhr] Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Verbandsgemeinde Herrstein Katastrophenalarm ausgelöst. Die Feuerwehr ist mit Booten in hoch überfluteten Straßen unterwegs, sagte ein Sprecher der Polizei Idar-Oberstein laut SWR. Die Landstraße 160 wurde bei der Abfahrt Schauren wegen Überflutung voll gesperrt. Menschen seien in Fischbach in ihren von den Fluten umspülten Häusern eingesperrt und warten dort auf Hilfe.

Überflutete Wohnung in Hottenbach.

Feuerwehren aus den vier Landkreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld, Simmern und Kusel sind im Einsatz. Man spricht von einem Jahrhundertereignis mit zu erwartenden Schäden in Millionenhöhe.

[4. Update, So 23 Uhr] Die Polizei gibt ein aktuelles Bild der Situation: Am 27. Mai ging ab etwa kurz nach 17 Uhr über weite Teile der Verbandsgemeinde Herrstein ein schweres Unwetter nieder. Infolge dessen stand die Notrufleitung der PI Idar-Oberstein ab etwa 18 Uhr nicht mehr still: Aus zahlreichen Orten wurden überflutete Straßen und voll gelaufene Keller gemeldet.

Viele Autos wurden aufeinander geschoben und schwer beschädigt.

In den Ortslagen Herrstein und Fischbach stellte sich die Lage besonders drastisch dar: Pkw wurden von den Wassermassen des über die Ufer getretenen Fischbachs mittgerissen, Hausbewohner konnten ihre Häuser aufgrund des immer weiter ansteigenden Wasserpegels nicht mehr verlassen. Aus Fischbach wurde gemeldet, dass zwei Häuser in der Hauptstraße zusammenzustürzen drohen und dass deren Bewohner am Fenster stehen und um Hilfe rufen.

Über die Rettungsleitstelle Bad Kreuznach wurde die Stützpunktfeuerwehr Herrstein alarmiert. Durch diese wurde ein Großeinsatz eingeleitet und nach erster Sichtung für die Ortslagen Herrstein und Rhaunen Katastrophenalarm ausgelöst. Über Personenschäden wurde bislang (Stand: 22:30 Uhr) nichts bekannt. Das Ausmaß der Sachschäden ist derzeit nicht überschaubar. Durch Hinzuziehung massiver Einsatzkräfte von Feuerwehren der umliegenden Landkreise wird derzeit versucht, der Lage Herr zu werden.

Mit großer Gewalt sind die Wassermassen in Fischbach durch den Ort gerauscht: Dieses Geländer ist auf 50 Meter Länge mitgerissen worden. Foto: Sebastian Schmitt

[5. Update, Mo 01:25 Uhr] Circa eine Stunde nach Mitternacht gibt es eine erste leichte Entwarnung: Das Wasser des Fischbachs ist zurück im Bachbett, auch der Strom ist teilweise wieder da. Allerdings bietet sich den Helfern im Licht der Strahler ein vollkommenes Chaos: Viele mitgerissene Autos liegen herum; in Fischbach ist der Zaun zur Hauptstraße auf über 50 Meter komplett abgebrochen; in Herrstein pumpen die Feuerwehren das Wasser aus Häusern und Gebäuden, darunter auch die Verbandsgemeindeverwaltung. Container und Öltanks haben sich losgerissen. Immer noch treffen auch kleine Feuerwehreinheiten ein, die helfen, Keller leerzupumpen und Schlamm zu schieben.

Erst in den nächsten Tagen und Wochen wird es möglich sein, das Ausmaß der Schäden an Häusern, Autos und in Gewerbebetrieben abzuschätzen.

[6. Update, Mo 06:30 Uhr] Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein gibt eine erste Meldung nach der Unwetternacht heraus. Die gute Nachricht: Es liegen bei der Polizei weiterhin keine Informationen über verletzte Menschen vor. Schlecht sieht es dagegen bei den materiellen Schäden aus. In Herrstein und Fischbach sind mindestens zwei Häuser mit einsturzgefährdeten Räumen festgestellt worden. Je nach Lage und Möglichkeit werden die Gebäude derzeit von einem Statiker nach und nach in Augenschein genommen. Die Häuser sind geräumt, so dass keine Gefahr mehr für die Bewohner besteht.

Geschätzt 30 Autos sind durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogen worden, viele wurden von den Wassermassen weggespült. Bei Tagesanbruch wird ein Hubschrauber das Katastrophengebiet in der Verbandsgemeinde überfliegen und damit einen Überblick über das Ausmaß des Schadens ermöglichen.

Die L 160 bleibt für den Abschnitt an der Einmündung der Kreisstraße 66 bis zum Ort Fischbach weiterhin voll gesperrt. Insgesamt sind derzeit 450 Feuerwehrleute, 100 Mitarbeiter des DRK und 40 Helfer des Technischen Hilfswerks vor Ort im Einsatz. Die Aufräumarbeiten werden nach Schätzungen noch mehrere Tage dauern.

Meteorologen können für die nächsten Tage keine Entwarnung geben: Noch immer und weiterhin ist die Gefahr von heftigen Gewittern und Regenfällen sehr hoch.

[7. Update, Mo 09:30 Uhr] Zahlen und Fakten – Die technische Einsatzleitung des Kreises gibt am Montagmorgen einen Überblick über die Unwetterlage in Teilen des Landkreises Birkenfeld: Durch Starkregen sind mehrere Ortschaften im Landkreis Birkenfeld am Sonntagnachmittag überflutet worden. Innerhalb von wenigen Minuten stiegen die Pegel von einigen Zentimetern auf 1,60 Meter Höhe. Vom Hochwasser waren insbesondere die Ortschaften Herrstein, Niederwörresbach, Oberwörresbach, Fischbach und der Idar-Obersteiner Stadtteil Tiefenstein betroffen. Vom davor niedergegangenen Starkregen waren die nördlicheren Orte Bruchweiler, Schauren, Kempfeld und Hottenbach besonders betroffen.

Die Technische Einsatzleitung des Landkreis Birkenfeld hat die Einsatzleitung übernommen, nachdem die Alarmstufe erhöht wurde. Aktuell sind noch rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehren auch aus dem Landkreis Bad Kreuznach und dem Rhein-Hunsrück-Kreis, Rettungsdienst, Technischen Hilfswerk und Bundeswehr vor Ort, um die Schäden zu beseitigen und Menschen zu betreuen.

Im Bereich Herrstein wurden 150 Keller, ein Altenheim, ein Firmengebäude sowie die Werkstatt der Verbandsgemeindewerke und das Feuerwehrgerätehaus überflutet. Ein Wohngebäude der Kreuznacher Diakonie und ein Campingplatz wurden evakuiert.

In Fischbach wurden 160 Keller überflutet.

In den Ortslagen Kempfeld und Bruchweiler wurden 50 Gebäude überflutet.

Circa 50 Autos sind durch das Hochwasser zerstört worden. Darunter 20 Privatfahrzeuge von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Herrstein, die durch den rasant angestiegenen Fischbach ineinandergeschoben wurden.

[8. Update, Mo 10:30 Uhr] Entgegen anderslautender Informationen wurde in der VG Herrstein kein Katastrophenalarm ausgelöst. Vonseiten der Kreisverwaltung Birkenfeld heißt es: Hier sei wohl etwas fehlinterpretiert worden. In Rheinland-Pfalz richte sich die Frage des Katastrophenalarms am Schadensumfang aus. Wenngleich das Unwetter erhebliche Schäden verursacht habe, sei es doch ein örtliches Schadensereignis und habe nicht die Bedeutung einer Katastrophe. Wäre Herrstein von der Außenwelt abgeschnitten oder ähnliches wäre die Ausgangslage anders.

kuk/to – Videos: Sebastian Schmitt und Privat