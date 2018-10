Chancen fürs persönliche Lebensglück

Das außerschulische Projekt „Steine.Machen.Schmuck“ bietet bis zu 16 Jugendlichen der Klassenstufen neun und zehn aller Schulen im Nationalparklandkreis Birkenfeld die Möglichkeit, über das ganze Schuljahr 2018/2019 hinweg die eigenen kreativen Neigungen und Talente im Umfeld der in Region traditionell gewachsenen Expertise rund um Schmuckgestaltung und Edelsteinbearbeitung auszuloten und schätzen zu lernen.

„Steine.Machen.Schmuck“: So lautet der Titel eines Projekts der Jugendkunstschule im Kreis Birkenfeld. Junge Menschen sollen Zugang zur traditionsreichen Kunst der Region haben und die Erfahrungen womöglich in ihre Berufswahl einfließen lassen. Archiv

Foto: Hosser

Das Projekt wird durch eine Kooperation zwischen der Jugendkunstschule im Nationalparklandkreis Birkenfeld mit ihrem Förderverein, dem Idar-Oberstein-Campus der Hochschule Trier, Fachbereich Gestaltung, Fachrichtung Edelstein und Schmuck, sowie der Ida-Purper-Schule, Realschule plus, als außerschulisches Bildungsprojekt getragen und im Rahmen der Bundesinitiative „Kultur macht stark“ durch das Förderprogramm „JEP – Jung Engagiert Phantasiebegabt“ des Paritätischen Bildungswerkes Bundesverband finanziert.

Kooperation mit Betrieben

Der Hintergrund der Initiative „Kultur macht stark“: Rund ein Viertel aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland wächst aktuell in einer schwierigen sozialen Situation auf. Geringe Bildung, niedriges Einkommen oder Erwerbslosigkeit der Eltern schränken ihre Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsweg ein. Um auch diesen Kindern und Jugendlichen gute Bildungschancen zu ermöglichen, unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2013 lokale Bündnisse für Bildung bei der Umsetzung von außerschulischen Projekten der kulturellen Bildung. Bildungsangebote außerhalb des Schulkontexts leisten einen wichtigen Beitrag dazu, Bildungserfolg und soziale Herkunft zu entkoppeln. Durch die außerschulische, freiwillige Beschäftigung mit kulturellen Inhalten und Begegnung mit Kulturschaffenden in den Projekten von „Kultur macht stark“ eröffnen sich gerade bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen neue Zugänge zur Bildung. Speziell Kinder und Jugendliche, die in schwierigen Verhältnissen leben, profitieren von den Effekten der außerschulischen kulturellen Bildung.

In den Projekten von „Kultur macht stark“ erfahren bildungsbenachteiligte junge Menschen persönliche Wertschätzung, sie erleben das Gefühl von Selbstwirksamkeit und entdecken für sich neue Perspektiven: Ansätze, der sich auch die Jugendkunstschule im Kreis Birkenfeld verpflichtet fühlt. Die ergänzende Unterstützung von „Steine.Machen.Schmuck“ durch namhafte Betriebe der Branche, die Intergem Messe GmbH und den Bundesverband der Edelstein- und Diamantindustrie, unterstreicht die signalhafte Bedeutung dieses Bildungsangebotes für die weitere Zukunft der Region.

Die teilnehmenden Jugendlichen erhalten damit die Gelegenheit, ausgewählte Veranstaltungen der Branche mit internationaler Bedeutung hautnah aus einer Insiderperspektive heraus mitzuerleben. Dazu zählen beispielsweise ein Besuch der 34. Intergem in der Messe Idar-Oberstein und ein Blick hinter die Kulissen des 49. Deutschen Schmuck- und Edelsteinpreises Idar-Oberstein 2018 mit dem Thema „Different Faces“. Derzeit wird die konkrete Programmplanung vonseiten der Beteiligten ausgearbeitet. Für interessierte Jugendliche sind im Mai Informationsveranstaltungen zum Bildungsprojekt vorgesehen, Termine und Orte werden noch bekannt gegeben. Anfang Juni soll dann feststehen, wer am Projekt teilnehmen kann und über einen der insgesamt 16 begehrten Plätze seine ganz persönlichen Zukunftsmöglichkeiten mitgestalten wird.

Zugang für Jugendliche

Die Bündnispartner des Projekts „Steine.Machen.Schmuck“ möchten die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen im Landkreis Birkenfeld durch kulturelle Angebote fördern. Das Themenfeld Edelstein und Schmuck bietet vielfältige Möglichkeiten. „Unsere Region ist für ihr besonderes Know-how auf diesem Gebiet international bekannt. Die damit zusammenhängenden Aspekte aus angewandter bildender Kunst, Technik und Handwerk sollen Jugendlichen gezielt zugänglich gemacht werden. Die im Projekt aktiven Jugendlichen erarbeiten sich Ansätze für die eigene persönliche Entwicklung und Entfaltung“, betont Gerhard Cullmann, Zweiter Vorsitzender des Fördervereins der Jugendkunstschule.

Zudem ergeben sich Anregungen für die in dieser Altersgruppe bevorstehende berufliche Orientierung, ist er überzeugt: „Die Projektteilnehmer verbinden die besonderen Chancen unserer Region mit der eigenen Persönlichkeitsbildung und gelangen so einen Schritt weiter auf ihrem Weg zum ganz persönlichen Lebensglück. Damit trägt das Projekt unmittelbar zur Stärkung unserer Region auch für kommende Generationen bei.“

Rückfragen und weitere Informationen: Gerhard Cullmann, Telefon 0173/367 11 86, E-Mail an jukubir@outlook.de

Von unserer Redakteurin Vera Müller