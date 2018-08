Cacher sollen möglichst viele Schätze finden

Im Laufe der zweijährigen Planungszeit am Geocaching-Mega-Event Stashes ’n’ Stones, Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, arbeitete das zehnköpfige Orga-Team eng zusammen mit der Messe Idar-Oberstein als erfahrenem Veranstaltungspartner. Aus regelmäßigen Treffen entwickelte sich gemeinsam mit Geschäftsführer Kai-Uwe Hille, der das Projekt von Anfang an engagiert unterstützte, nach und nach ein ausgefeiltes Konzept. Die Räumlichkeiten der Messe bieten den idealen Rahmen für eine Veranstaltung von dieser Größe, und das Messeteam verfügt über die erforderliche Erfahrung und ein breit gefächertes Netzwerk von bewährten Veranstaltungspartnern wie zum Beispiel den Rolling Cooks, die das Catering mit Spießbraten, „Gefillde Klees“, einem Pasta-Angebot und Köstlichkeiten vom Grill übernehmen werden.

Geocaching im Bereich der Mörschieder Burr: Das Orga-Team möchte den Gästen möglichst viele Schätze der Stadt und der Region näherbringen. 1600 Tickets wurden an Teilnehmer aus 19 Ländern verkauft: beste Werbung für den Nationalparkkreis.

Foto: privat

Die inhaltliche Zielsetzung und damit das angestrebte Programm der Geocaching-Veranstaltung war von Anfang an klar definiert: Es soll darum gehen, den Besuchern die Heimatstadt Idar-Oberstein mit all ihren Facetten nahezubringen. Daher wurden schon frühzeitig die (damals noch) beiden Tourist-Info-Teams der Stadt Idar-Oberstein und der Verbandsgemeinde Herrstein mit ins Boot geholt, die sich dann im Frühjahr 2017 zur gemeinsamen Tourist-Info Edelsteinland zusammenschlossen.

„In Zusammenarbeit mit unseren Ansprechpartnern Karina Wagner, Ann-Kristin Quint und Dietmar Brunk stellten wir ein buntes Angebot an Führungen in unserer Region zusammen. Hierzu gehören die Klassiker wie das Historische Herrstein, Schloss Oberstein, das Mineralienmuseum, die Felsenkirche, das Industriedenkmal Bengel, der Steinkaulenberg oder die Weiherschleife ebenso wie das Kupferbergwerk Fischbach mit seinem barrierefreien Erbstollen oder die Edelstein-Erlebniswelt. Wir veröffentlichten attraktive Angebote speziell für die Eventtage in unserem Shop auf der Internetseite und haben inzwischen mehr als 500 Führungen verkauft. Viele davon waren in kurzer Zeit ausverkauft und mussten noch aufgestockt werden. Es wird also richtig was los sein in der Stadt“, berichtet Orga-Mitglied Peter Tonn, der für die Koordination der touristischen Angebote verantwortlich ist. „Anlässlich unserer Veranstaltung wird es eine ganz besondere Auflage der Gästekarte Idar-Oberstein geben, die jeder Eventgast erhält. Sowohl an den Eventtagen als auch noch ein ganzes Jahr danach können die Gäste die vergünstigten Eintritte in die teilnehmenden touristischen Einrichtungen nutzen. Wir hoffen, dass mit diesem Appetithappen auch noch nach der Veranstaltung viele Gäste, insbesondere Familien, für einen zweiten Besuch zu uns nach Idar-Oberstein kommen werden.“ Auch der Nationalpark beteiligt sich mit drei Angeboten für geführte Wanderungen am Programmangebot.

Edelsteinhändler dabei

„Besonders stolz sind wir darauf, dass zahlreiche ortsansässige Edelstein-Aussteller im Rahmen eines eigenen Edelsteinmarktes am Eventtag in Halle 3 der Messe Idar-Oberstein dabei sein werden“, sagt Bettina Glenk, federführende Koordinatorin dieses Bereichs. „Denn schließlich ist es die Faszination der edlen Steine, die den Großteil der Eventbesucher nach Idar-Oberstein lockt. Das wissen wir aus vielen Gesprächen mit Cachern im Vorfeld und aus vielen Anfragen und begeisterten Zuschriften von Gästen, die sich darauf freuen, dies bei uns hautnah erleben zu dürfen. Neben einem großen Edelsteinangebot wird es Mitmachstände geben.“

„Ein gutes Dutzend Händler hat sich angekündigt. In unserer Händlermeile gibt es von Spezial-Ausrüstung über T-Shirts, Taschenlampen und Geo-Schmuck bis hin zu einem großen Sortiment an Geocoins und Trackables auch Beratungs- und Informationsstände zum Zeckenschutz oder die neuesten Artikel des „Geocaching-Magazins“, das im Januar 2018 einen mehrseitigen Beitrag über unser geplantes Event druckte“, informiert Torsten Gerber, der derzeit noch an der bestmöglichen Standplanung tüftelt. „Auch eine Foto-Ausstellung eines Cachers aus dem benachbarten Kreuznacher Raum mit sehenswerten Aufnahmen ganz besonderer Orte wird dabei sein.“

Spezielles Shuttle-System

Das Eventprogramm in der Messehalle wird durch die Teilnahme verschiedener Vereine und Institutionen aus der Region bereichert. So wird die Stefan-Morsch-Stiftung eine Typisierungsaktion anbieten: unterstützt von einem jungen Cacher, der bereits einmal mit seiner Spende ein Leben retten konnte (die Nahe-Zeitung berichtete). Außerdem ist die Rettungshundestaffel Soonwald mit zwei Vorführungen mit ihren Hunden dabei, ebenso sorgen ein Segwayparcours und ein Kletterturm für ein actionreiches Programm in der Halle.

In Zusammenarbeit mit Jürgen Weber, Betriebsleiter der Verkehrsgesellschaft Idar-Oberstein, entstand ein Konzept zur Beförderung der Teilnehmer, das es in dieser Form zuvor noch nicht gegeben hat: „Von Anfang an schwebte uns ein System mit Shuttle-Bussen vor, das die Gäste nach dem Vorbild der ,Hop-on-Hop-off‘-Buslinien, wie man sie von Sightseeingtouren in Großstädten kennt, von einer Sehenswürdigkeit zur anderen bringt“, erklärt Frauke Tonn, die diese ambitionierte Idee gemeinsam mit der VIO ins Rollen brachte. „Wir bringen unsere Gäste in die Stadt, denn wir haben dort eine Reihe von ganz besonderen Caches vorbereitet, die sie zu den sehenswerten Plätzen führt und Teil des großen Gewinnspiels ,Schatzsuche in der Schmuckstadt' ist. In einem Kreisverkehr mit insgesamt vier Bussen werden elf Haltestellen inklusive Bahnhof und Parkplätze angefahren.“ Überall haben die Teilnehmer die Gelegenheit, auszusteigen, die Sehenswürdigkeiten zu besuchen und ihre Tour ganz einfach mit einem der nächsten Busse fortzusetzen, die den ganzen Tag im Einsatz sein werden: „Wir hoffen, dass wir so die Parkplatzsituation in der Stadt nicht unnötig belasten und für unsere Gäste eine Möglichkeit schaffen können, entspannt in unserer schönen Stadt zu cachen“, sagt Tonn.

Von unserer Redakteurin Vera Müller