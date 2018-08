Bus lässt Wildenburg nicht mehr links liegen

Mit dem neuen vom Landkreis Birkenfeld bestellten Fahrplan auf der Buslinie 343 Idar-Oberstein–Allenbach–Morbach werden ab dem 20. April auch Fahrten von und zur Wildenburg, dem Tor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald, angeboten. Gleichzeitig wird der Fahrplan auf alle Tage erweitert.

Vertreter von Kreisverwaltung, Busunternehmen Scherer, Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN), Tourismusverbänden, Nationalparkamt und Kommunalpolitiker gaben auf dem Parkplatz an der Wildenburg den offiziellen Startschuss für die geänderte Buslinie 343.

Foto: Andreas Nitsch

Somit erreichen täglich drei bis vier Fahrten die neue Haltestelle „Kempfeld, Wil-denburg“, den idealen Startpunkt für eine Wanderung, Besichtigung oder Rangertour. Am Montagmorgen trafen sich alle Beteiligten von Kreisverwaltung, Busunternehmen Scherer, Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN), Tourismusverbänden, Nationalparkamt und Kommunalpolitiker auf dem Parkplatz unterhalb der Burg, um den offiziellen Startschuss zu geben.

Das Busunternehmen Scherer Reisen aus Gemünden hat die Ausschreibung für die Linie 343 gewonnen. Das Fahrtenangebot auf dieser Linie bleibt von Montag bis Freitag etwa gleich – mit kleineren Anpassungen insbesondere an Ferientagen. 13 statt vier Fahrten werden am Wochenende angeboten. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen verkehrt jeweils vormittags, mittags, nachmittags jeweils ein Fahrtenpaar und samstags weiterhin die Einkaufsfahrt um 8.43 Uhr ab Allenbach nach Idar-Oberstein. Hauptneuerung ist die tägliche Anbindung der Wildenburg mit je drei bis vier Fahrten. Am Wochenende starten diese um 10.20 und 13.20 Uhr ab Idar-Oberstein zur Wildenburg und um 13.51 Uhr (über Allenbach) und 18.11 Uhr zurück. Montags bis freitags werden die Hinfahrten von der 343 und die Rückfahrt um 17.58 Uhr von der Buslinie 345 ausgeführt.

An Sonn- und Feiertagen bietet sich erstmals die Möglichkeit, mit dem Bus zu den beiden Ranger-Touren (Beginn: 14 Uhr) zu kommen. Passend dazu nutzt man die Buslinie 343 um 13.20 Uhr ab Idar-Oberstein, die um 13.51 Uhr die Wildenburg erreicht. Nach der Tour kann man in der Burgschänke einkehren und um 18.11 Uhr zurück nach Idar-Oberstein fahren. Auch die Orte Hettenrodt, Kirschweiler, Kempfeld, Allenbach, Wirschweiler, Sensweiler, Langweiler und Bruchweiler sind damit am Wochenende aus und in Richtung Idar-Oberstein erreichbar.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. April, können alle Fahrten der Linie 343 kostenlos ausprobiert werden. Auch das „WasserWissenWerk“ bei Katzenloch, das Ende Juni eröffnen soll, ist dann am Wochenende erreichbar. Beim NaheWander-Sommer am 5. August wird eine geführte Tour „Wild und Wasser“ von der Wildenburg zum „WasserWissenWerk“ mit passgenauer Busan- und abreise vom RNN und „EdelSteinLand“ angeboten.

Von unserem Redakteur Andreas Nitsch