Burggasse wird 63 Prozent teurer als erwartet

Das wird eine richtig teure Angelegenheit für die Anwohner der Burggasse: Den Auftrag über rund 440.000 Euro für Straßen- und Gehwegeausbau sowie der Erdarbeiten für die Straßenbeleuchtung vergab der Bau-, Infrastruktur und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung für den Teilausbau von zwei insgesamt 220 Meter langen Abschnitten der schmalen Straße im Herzen der Altstadt Obersteins.

Hier beginnt der zweite und größere Teilabschnitt des Ausbaus der an der Südseite des Schlossbergs gelegenen Burggasse. Kompliziert wird die Maßnahme vor allem an der in der Bildmitte sichtbaren Engstelle oberhalb der Christuskirche, die auf der Talseite verbreitert werden soll.

Foto: Jörg Staiber

Weil die Burggasse eine reine Anliegerstraße ist, liegt der Gemeindeanteil bei lediglich 25 Prozent. Das heißt: Die Anwohner müssen drei Viertel der Bausumme selbst tragen.

Die Maßnahme sollte bereits im vergangenen Jahr verwirklicht werden, allerdings musste man dann nach der Ausschreibung feststellen, dass die im Haushalt veranschlagten 300.000 Euro bei weitem nicht ausreichen. Schon im vergangenen Jahr hatte es Proteste von Anwohnern gegen den Ausbau gegeben, die sich unter anderem mit einer Petition gegen die Baumaßnahme aussprachen. „Die von uns zunächst veranschlagten Kosten werden um 63 Prozent überschritten“, erläuterte Bürgermeister Friedrich Marx in der Sitzung und führte die Steigerung vor allem auf die „erheblich gestiegenen Baupreise“ zurück. „Das ist schlecht für die Anwohner, aber nicht abwendbar“, bedauerte CDU-Sprecher Armin Korpus die Entwicklung. Der Ausbau ist eine gemeinschaftliche Maßnahme der Stadt und der Ver- und Entsorgungsunternehmen. Im Zuge der Maßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Der erste Abschnitt des Ausbaus betrifft das kurze Straßenstück zwischen Hausnummer 1 und 4 links von der Zufahrt von der Kreuzgasse auf die Burggasse. Der folgende Abschnitt von circa 100 Meter Länge ist vom Ausbau nicht betroffen, er wurde bereits 1994 beim Abriss einer Häuserzeile zwischen Burggasse und Kreuzgasse erneuert. Im zweiten Bauabschnitt wird ab Hausnummer 21 auch die Gasleitung der OIE erneuert. Der letzte Teil der Burggasse zwischen den Hausnummern 50 und 58 besteht aus Treppen. Der Ausbau wurde einstimmig beschlossen.

Eine Enthaltung gab es dagegen trotz weitgehend einhelligen Lobes, als es um den Bau eines Stellplatzes für 14 Wohnmobile an der Weiherschleife ging. „Zum Glück hatte die ADD ein Einsehen, es wäre schade gewesen, wenn wir wegen unserer Schulden diesen attraktiven Platz nicht hätten realisieren können“, befand Korpus. Bei geschätzten Kosten von etwa 110.000 Euro und einem Förderanteil von wahrscheinlich 60 Prozent über die LAG Erbeskopf war die Aufsichtsbehörde zustimmungspflichtig. „Das kann zu einem Vorzeigeprojekt werden“, freute sich auch SPD-Ausschussmitglied Horst Hotschicke.

Sein Parteikollege Franz-Josef Gemmel bemängelte dagegen, dass es für die 14 Stellplätze nur acht Stromanschlüsse gebe – der Grund für seine Stimmenthaltung. Bauamtsmitarbeiter Kevin Keller erläuterte, dass für jede zusätzliche Stromsäule 4000 Euro plus Montage zu veranschlagen seien und man daher aus Kostengründen auf weitere Anschlüsse verzichtet habe. Noch unklar ist die Betreiberfrage. Bauamtsleiterin Christine von der Burg erklärte, dass der TuS Tiefenstein und die Edelsteinminen GmbH infrage kommen.

Ebenfalls beschlossen wurden weitere Felssicherungsmaßnahmen im Bereich der Felsenkirche. Die Maßnahme sieht vor, die Felswand um die Felsenkirche herum von losem Gestein zu räumen und anschließend mit einem Schutznetz zu überziehen. Dabei soll der alte Fangzaun durch eine moderne Schutzeinrichtung ausgetauscht werden. Die Maßnahmen erstrecken sich über eine Länge von rund 35 Metern zwischen dem Tunnelportal und der Kirche. Die Kosten sollen zu 20 Prozent von der evangelischen Kirchengemeinde und zu jeweils 40 Prozent von Stadt und Land übernommen werden. Die Arbeiten werden in Abstimmung mit der Landespflege nach dem Ende der offiziellen Tourismussaison ausgeführt.

Wolfgang Augenstein, Ausschussmitglied der LUB, mahnte an, dass man bei der Felsenkirche als Wahrzeichen der Stadt auch deren Umfeld unter ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten habe. Tiefbauamtschefin Andrea Rausch erklärte, dass die Maßnahmen aus Sicherheitsgründen unerlässlich seien und es auch in anderen Bereichen Probleme mit der Sicherheit gebe. So befinde sich etwa im Bereich der Hauptstraße ein sich vergrößernder Felsspalt, von dem vor zwei Jahren auch bereits Material abgegangen sei.

Klimaschutzmanagerin Julia Besand erläuterte das Konzept für ein Mini-Nahwärmenetz an der Grundschule und der Sporthalle Göttschied, die bislang mit zwei getrennten Anlagen beheizt werden. Im Zuge der energetischen Sanierung sollen die beiden veralteten Ölfeueranlagen durch eine zentrale, in der Sporthalle untergebrachte Pelletheizung ersetzt werden. Der Ausschuss beschloss die Umsetzung des Konzepts.

Von unserem Reporter Jörg Staiber