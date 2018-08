Buntes Ferienangebot des Idar-Obersteiner Jugendamts kommt gut an

Das Stadtjugendamt Idar-Oberstein hat auch für dieses Jahr wieder das umfangreiche Programm „Wohin mit den Ferien 2018“ für neugierige Kinder im Grundschulalter mit Abenteuer, viel Bewegung, Kreativität und Musik zusammengestellt. Es bietet die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Kindern die Schule zu vergessen, neue Freunde zu finden und den Akku wieder aufzuladen. Kooperationspartner und Gruppen sowie jugendliche Helferteams, unterstützen das Angebot tatkräftig und machen es so interessant und vielseitig.

Kreative Köpfe entstanden in der Werkstatt von Heike Brust.

Bereits in der ersten Ferienwoche wurden 22 Angebote realisiert. Die Modern Music School hat mit einem umfangreichen musikalischen Angebot den Anfang im Programm gemacht. An den unterschiedlichsten Instrumenten konnten sich die Kinder ausprobieren, waren hoch motiviert und eifrig beim Üben der ersten Tonfolgen. Auch die Eltern kamen am Ende des Tages in den Hörgenuss – in einem Fortgeschrittenenkurs hatte sich eine kleine Band zusammengefunden und spielte den Eltern ein Potpourri aus aktuellen Hits.

Im Jugendtreff Idar wurde gekocht und gebacken, der Jugendtreff der Gewerbehalle bastelte mit den Kindern Wunschgläser, in denen die Ideen der Kinder fest verschlossen und reich verziert ihren Platz fanden. Die größten Wünsche wurden mit bunten Ballons in die Luft geschickt.

Auch Ausflüge standen auf dem Programm: Mit der evangelischen Kirchengemeinde Oberstein fuhren die Kinder unter der Leitung von Elke Grüneberg in die Kletterhalle nach Kirchberg, in Bundenbach wurde unter der fachkundigen Leitung des Ortsbürgermeisters Michael Brzoska nach Gold geschürft, und im Naturcamp in Monzingen leitete Beate Thome einen Outdoor-Survival-Tag.

Auch sportlich wurde viel geboten: Es gab und gibt Angebote wie Reiten und Streetdance, und auch Tennis stand auf dem Programm. Nach Roland Garros scheinen alle im Tennisfieber zu sein, sodass die Spvgg Nahbollenbach einen zusätzlichen Kurs anbieten musste, um die Flut der Interessenten zu bewältigen. Neben dem ersten Ballkontakt konnten erste Sportabzeichen abgelegt werden.

Auch der kreative Bereich blieb nicht außen vor. Von ihrem Ausflug zu Gaby Salamantra Hofmann nach Leisel kamen die Kinder mit einer selbst gebastelten Landschaft mit Salamander zurück, und in der Werkstatt von Heike Brust „Dialog 72“ in Tiefenstein wurden aus alten Borstenpinseln kreative Köpfe. In drei Tagen Arbeit entstanden kleine Kunstwerke, die sich sehen lassen können. Auch ein Filmangebot mit Popcorn im Jugendtreff, bei dem im Anschluss noch gewerkelt wurde, stand auf dem Wochenplan. 220 Kindern haben in der ersten Woche insgesamt teilgenommen.

Noch können aktuell freie Plätze für die kommenden Wochen nachgebucht werden. Die Anmeldung erfolgt online unter www.idar-oberstein.ferienprogramm- online.de oder auch telefonisch unter den Nummern 06781/645 42 und 06781/645 31.