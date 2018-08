Bundespräsident informiert sich im HanaHaus und traf auf zwei Idar-Obersteiner

Bei seinem Arbeitsbesuch in den USA machte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen großen Bogen um das Weiße Haus in Washington und eröffnete stattdessen ein weißes Haus in Pacific Palisades bei Los Angeles. Dort traf er auch auf zwei Idar-Obersteiner.

Zum Abschluss seines Besuchs ließ sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Lara Redmer (hintere Reihe, 1. von links), Daniel Zimmer (hinten, 2. von links) und weiteren jungen deutschen Start-up-Unternehmern im kalifornischen HanaHaus ablichten.

Foto: HanaHaus

Thomas Mann hatte das Domizil von 1942 bis 1952 im amerikanischen Exil mit seiner Familie bewohnt. Das im Bauhaus-Stil errichtete Gebäude bildete damals den Mittelpunkt der deutschen Hitler-Flüchtlinge an der Westküste der USA. Als vor zwei Jahren Makler das Anwesen zum Kauf anboten, forderten Autoren, Verleger und Künstler mittels einer Internetpetition die Bundesrepublik auf, die Immobilie zu erwerben und zu einem Kulturzentrum umzugestalten. Steinmeier – damals noch Außenminister – zeigte sich sofort aufgeschlossen für diese Idee und konnte nun in seinem neuen Amt als Bundespräsident das Thomas-Mann-Haus als transatlantische Begegnungsstätte eröffnen. Mit Blick auf Washington erklärte er: „In diesem Haus werden sich Deutsche und Amerikaner treffen, um über die Zukunft der Demokratie, aber auch die Zukunft der transatlantischen Beziehungen zu reden. In Beziehungen, die einem wichtig sind, muss man investieren, gerade dann, wenn sie schwierig sind.“

Begleitet wurde das Staatsoberhaupt unter anderem von seiner Frau Elke Büdenbender, Frido Mann, einem Enkel Thomas Manns, und dem aus Veitsrodt stammenden Patrick Heinz, der als Stellvertretender Generalkonsul in der Bay Area für Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur zuständig ist. Der gebürtige Hunsrücker setzte im Wesentlichen Steinmeiers Programmwünsche um.

Von Pacific Palisades reiste die Delegation dann weiter nach San Francisco, wo ein wissenschaftlicher Diskurs und Begegnungen mit der ehemaligen US-Außenministerin Condoleezza Rice sowie Gewerkschaftern auf dem Programm standen.

Stippvisite im Silicon Valley

Wirtschaftspolitischer Höhepunkt der Reise war anschließend eine Fahrt ins legendäre Silicon Valley. In Palo Alto besuchte Steinmeier das HanaHaus, ein Café und Coworking-Space der SAP – das sind Büroräume, in denen Freiberufler und Kreative zusammenarbeiten. Offene Räume mit großzügiger technischer Infrastruktur erleichtern hier die Kontaktaufnahme und Vernetzung junger Startup-Initiatoren, denen darüber hinaus gemeinsame Veranstaltungen ermöglicht und Workshops angeboten werden. Geleitet wird das HanaHaus von Daniel Zimmer, seit letztem Jahr wird der Sohn des früheren Oberbürgermeisters von Idar-Oberstein, Bruno Zimmer, unterstützt durch Lara Redmer, Tochter des früheren Landrats Axel Redmer. Für die beiden gebürtigen Idar-Obersteiner war der Besuch ihres Staatsoberhaupts einer der Höhepunkte der bisherigen beruflichen Tätigkeit in der kalifornischen Bay Area.

Während sich Deutschland nach wie vor schwertut, jungen Existenzgründern mit zukunftsträchtigen Ideen das nötige Risikokapital zur Verfügung zu stellen, fällt dies in den USA ungleich leichter. Für Steinmeier Grund genug, sich im HanaHaus mit deutschen Start-up-Unternehmern zu treffen und von diesen wissen zu wollen, warum es sie nach Kalifornien zieht und wo sie trotz ihres Engagements im Silicon Valley noch Möglichkeiten für Wertschöpfungen in Deutschland sehen.

Frido Mann kommt zur Schnecke

Angetan vom Besuch der Präsidentendelegation in Palo Alto waren nicht nur Daniel Zimmer und Lara Redmer. Auch die jungen Start-up-Unternehmer zeigten sich hinterher bei Twitter sehr zufrieden über die Diskussion mit Steinmeier. Und zu Hause an der Nahe freut sich der Kulturverein Die Schnecke über das Ergebnis der Kulturreise des Bundespräsidenten, denn dessen Begleiter Frido Mann will am 23. Januar 2019 nach Idar-Oberstein kommen und dann sein Buch „Das Weiße Haus des Exils“ vorstellen. Axel Redmer