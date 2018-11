Die US-Streitkräfte haben spielen nicht mehr mit dem Gedanken, die frühere Heinrich-Hertz-Kaserne in Birkenfeld für Wohnzwecke zu nutzen. „Dieses Interesse wird nicht mehr weiterverfolgt“, betont Frank-Michael Kreis, Abteilungsleiter der Sparte Verkauf bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) in Koblenz. Er bestätigt damit eine entsprechende Aussage, die Landrat Matthias Schneider bereits am Montag in einer Sitzung des Kreisausschusses getätigt hatte.

Auslöser war eine Bemerkung gewesen, die Bima-Vertreter Kreis zuvor im Idar-Obersteiner Bauausschuss gemacht hatte. Denn wegen der bevorstehenden Sanierung der Housing in Baumholder benötigt die US-Armee im Umfeld dieses Standorts ...

Lesezeit für diesen Artikel (584 Wörter): 2 Minuten, 32 Sekunden

