Bummeln und Schlemmen am Sonntag, 15. April

Am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres am 15. April beteiligt sich der Einzelhandel in den Stadtteilen Oberstein und Idar sowie in der Vollmersbachstraße. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Sie locken mit speziellen Angeboten und Rabatten und laden mit ihrem breit gefächerten Sortiment zum Bummeln, Einkaufen und Schlemmen ein. Kinderkarussells in beiden Fußgängerzonen sorgen für die Unterhaltung der Kleinsten.

Die Eisdielen, wie hier die San Marco in der Obersteiner Fußgängerzone, durften sich beim verkaufsoffenen Sonntag im Oktober noch einmal über ein richtig gutes Geschäft freuen.

Foto: Hosser (Archiv)



In Idar wird es rund um den Maler-Wild-Platz noch weitere Stände mit Crêpes, Textilien, Geschenkartikeln und einem Angelspiel geben. Auf dem Schleiferplatz geben Schmuck- und Mineralienstände schon einmal einen Vorgeschmack auf den ersten Edelsteinmarkt des Jahres im Mai. Auch die Edelstein- und Schmuckhändler in Oberstein haben ihre Geschäfte geöffnet und bieten Schmuck und Mineralien aus der Region und aus aller Welt an.

In den Startlöchern stehen auch die Restaurants, Cafés und Eisdielen in den beiden Stadtteilen und freuen sich mit ihrem breiten kulinarischen Angebot auf die Besucher, ergänzt durch Stände mit diversen Grillspezialitäten. Vereinzelt wurde in Idar Kritik darüber laut, dass der verkaufsoffene Sonntag zeitlich zu nahe an dem auf Idar beschränkten verkaufsoffenen Sonntag anlässlich der Jazztage liege, der in diesem Jahr auf den 27. Mai fällt.

Volker Becker, Inhaber des Schuhgeschäfts Emert und als IG-Aktivist seit Jahren an der Organisation von Aktivitäten im Stadtteil beteiligt, wendet sich vehement gegen solche Kritik. „Die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage werden immer für alle öffentlich sehr früh bei einem Treffen mit Vertretern des Ordnungsamtes festgelegt“, erklärt er. „Bei diesem Treffen gab es keinerlei Widerspruch. Allerdings war die Beteiligung von Vertretern des Einzelhandels an diesem Abend auch erschreckend gering.“

Die weiteren Termine der verkaufsoffenen Sonntage sind der 5. August (nur in Oberstein anlässlich des Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarktes) und am 7. Oktober der sogenannte Mantelsonntag, an dem sowohl die Geschäfte in der Innenstadt als auch in den Gewerbegebieten geöffnet sind. jst